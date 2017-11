Puigdemont, sobre la sentència a Forcadell: "Per permetre parlar i votar! Així és la democràcia espanyola"

Després de conèixer la sentència del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llanera, que ha decretat presó eludible amb una fiança de 150.000 euros per a Carme Forcadell, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont ha reaccionat a Twitter lamentant que la presidenta del Parlament faci nit a presó "per haver permès el debat democràtic. Per permetre parlar i votar! Així és la democràcia espanyola", s'ha queixat.

. @ForcadellCarme farà nit a la presó per haver permès el debat democràtic. Per permetre parlar i votar! Així és la democràcia espanyola 🚫 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 9 de noviembre de 2017

També en un tuit, el vicepresident Oriol Junqueras ha enviat una "abraçada immensa" als membres de la mesa i ha assegurat que "per molt llarga que sigui la tempesta, el sol sempre torna a brillar entre els núvols".

Per molt llarga que sigui la tempesta, el sol sempre torna a brillar entre els núvols.

Abraçada immensa! @ForcadellCarme @AnnaSimo i a la resta de la Mesa https://t.co/MXfDyJimBw — Oriol Junqueras (@junqueras) 9 de noviembre de 2017

La presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, ha fet una crida a no normalitzar la repressió, deixantr clar que la presó sota fiança per als membres de la mesa "no és una bona notícia". Sobre Forcadell, que podria passar almenys aquesta nit a presó, Boya ha dit que només "ha permès el debat al Parlament". Amb tot, s'ha mostrat convençuda que la decisió judicial és "fer-nos mal col·lectivament" i ha conclòs: "No pararem. Els estem guanyant"

No és una bona notícia. No normalitzem la repressió. @ForcadellCarme només ha permès el DEBAT al @parlament_cat i avui serà a presó. Decisió x fer-nos mal col.lectivament. I no pararem. Els estem guanyant — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 9 de novembre de 2017

S'hi ha sumat el cap de files d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch: "Per deixar parlar. Per permetre el debat. No ens faran callar. Ens tens al teu costat, presidenta Forcadell", ha reaccionat.

Per deixar parlar. Per permetre el debat. No ens faran callar. Ens tens al teu costat, presidenta @ForcadellCarme https://t.co/4ezCbdBxTL — Alfred Bosch (@AlfredBosch) 9 de novembre de 2017

El diputat republicà al Congrés Joan Tardà, ha acompanyat la seva reacció amb una foto de Carme Forcadell, posant en valor la seva "dignitat [...] davant de tanta injustícia, intolerància i catalanofòbia".

La dignitat de la Carme davant de tanta injustícia, intolerància i catalanofòbia. pic.twitter.com/PsRksmjhoD — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 9 de noviembre de 2017

Per la seva banda, Albano-Dante Fachin ha assegurat que el fet que "Carme Forcadell passi una sola nit a la presó en el país governat per una cort de lladres com la del PP no és tolerable. El 21-D hem de posar aquesta gent al seu lloc. Els hem de derrotar".

Que @ForcadellCarme pase una sola noche en la cárcel en el país gobernado por una banda de ladrones como es el PP no es tolerable. El 21D hay que poner a esta gente en su sitio. Hay que derrotarlos. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 9 de noviembre de 2017

La també exPodem Àngels Maria Castells ha enviat "una abraçada fortíssima" per Forcadell, i li ha dit: "No suporten la valentia. Dempeus, com sempre, seguim. T’esperem i agraïm la dignitat"

El portaveu Demòcrates i diputat de Junts pel Sí, Antoni Castellà, ha considerat que la decisió és pròpia d'una dictadura: "Primer reprimeixen brutalment i després una mica menys i si et descuides encara has de donar les gràcies. Tots són innocents, retireu els càrrecs!! Els volem tots a casa! ", ha afegit.

És el que té una dictadura, primer reprimeixen brutalment i després una mica menys i si et descuides encara has de donar les gràcies.Tots són innocents, retireu els càrrecs!! Els volem tots a casa! #LiibertatPresosPolítics — Antoni Castellà #SÍ (@CastellaToni) 9 de novembre de 2017

El tinent d'alcalde de Badalona José Téllez (Guanyem Badalona) ha fet notar el fet que Joan Josep Nuet es lliuri de presó i fiança pel fet d'haver votat diferent a la resta d'acusats, cosa que al seu parer posa en evidència que la causa és ideològica i que els independentistes empresonats són presos polítics.

Nuet es lliura de la pressó i la fiança i la resta de la Mesa no. L'única diferència és que va votar NO a la proposta. Però no són presos polítics. — Jose Téllez (@JosepTellez) 9 de noviembre de 2017

La reacció de la Intersindical CSC, que va convocar la vaga general d'aquest dimecres, ha reaccionat de manera molt clara exigint la llibertat de tots els empresonats.

El PSC veu les mesures cautelars "més proporcionades"

Salvador Illa, secretari d'organització del PSC, ha dit en una entrevista al 3/24 que les mesures cautelars aplicades a Forcadell i la resta de membres de la mesa del Parlament "més proporcionades" que les que l'Audiència Nacional van imposar als consellers que ara són a presó. El PSC va qualificar la decisió judicial als membres del Govern de "desproporcionada".