Carme Forcadell podrà sortir de la presó tres dies a la setmana però hi haurà de tornar per dormir

La junta de tractament de la presó de Mas d'Enric (Tarragonès) ha proposat l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari perquè l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell pugui sortir de la presó tres dies a la setmana per anar a tenir cura d'un familiar i fer tasques de voluntariat. Forcadell podrà sortir nou hores al dia durant aquestes tres jornades de sortides programades, però cada dia haurà de tornar a dormir a la presó. L'expresidenta del Parlament és entre reixes des del 23 de març del 2018 i aquesta serà la primera vegada que surt del centre penitenciari en semillibertat.

A diferència dels altres dos presos polítics per a qui la junta de tractament de Lledoners ha fet la mateixa proposta de sortides programades –Jordi Sànchez i Jordi Cuixart–, Forcadell encara no ha arribat a la primera quarta part de la condemna d'onze anys i mig de presó que li va imposar el Tribunal Suprem i que li permetria gaudir de permisos penitenciaris.

Igual que en el cas dels Jordis, la proposta de sortides programades per a Forcadell haurà de ser validada pel jutjat de vigilància penitenciària que avalua els casos dels interns de la presó del Catllar. A diferència del que passa en les peticions de permisos de més de 72 hores, però, la mesura es pot aplicar abans que arribi el consentiment del jutge i en tot cas es retiraria si el jutjat l'acaba rebutjant. Això vol dir que Forcadell podrà sortir de la presó de Mas d'Enric durant els pròxims dies per començar a fer les tasques de voluntariat i tenir cura del familiar.

L'expresidenta del Parlament continuarà complint la condemna en segon grau però a través de l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari es beneficiarà d'algunes mesures pròpies del règim de tercer grau. En el cas de l'expresidenta del Parlament, podrà sortir nou hores al dia de la presó de Mas d'Enric durant tres dies a la setmana, però hi haurà de tornar cada dia per dormir, inclosos els caps de setmana.

Una de les últimes a accedir a permisos

El programa de sortides per a Forcadell permetrà a l'expresidenta del Parlament poder sortir de la presó un any abans del compliment de la primera quarta part de la condemna. El Tribunal Suprem va imposar a la presidenta del Parlament onze anys i mig de presó, i la possibilitat d'obtenir permisos en el seu cas s'allarga fins al febrer de l'any 2021.

Això s'explica no només per l'elevada condemna que li va suposar la sentència del Procés, sinó també perquè Forcadell no va ingressar a la presó fins al 23 de març del 2018, mentre que els Jordis hi són des del 16 d'octubre del 2017 i Oriol Junqueras i Joaquim Forn des del 2 de novembre del mateix any.