Casado i Rivera descarten una reforma de la Constitució aquesta legislatura

Tant Pablo Casado com Albert Rivera han donat allargs aquest dijous a una reforma de la Constitució en l'acte de commemoració dels 40 anys de la carta magna al Congrés. El líder del PP i el de Ciutadans s'han desfet en elogis a l'actual text, perquè consideren que s'ha erigit en una "muralla" i una "vacuna" respecte al "fanatisme" i "els nacionalistes". Tot i no tancar-se a reformar-la, hi han posat molts condicionants.

Primer Rivera, que ha considerat que en aquesta legislatura no hi ha prou majories per fer una reforma de la carta magna i ho ha deixat per a després d'unes generals. Considera que primer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de tornar a abraçar el "constitucionalisme".

Tot seguit, Casado ha considerat que si ara s'obrís una reforma "agreujada" de la Constitució –en què cal la convocatòria d'un referèndum i la dissolució de les Corts–, es tindria a la porta "la República, la nació catalana", en definitiva, el que considera una "ruptura". Per això ha descartat la reforma dels aforaments que proposa el govern de Pedro Sánchez. "El PP no participarà en cap reforma més per agenda pròpia o conjuntural", ha assenyalat, dient que només atendrien les "urgències de la nació espanyola".