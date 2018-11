Casado acusa Sánchez d'"humiliar Espanya" davant l'acusació per sedició de l'Advocacia de l'Estat

Indignació de Pablo Casado davant l'acusació de l'Advocacia de l'Estat en la causa contra els líders independentistes al Tribunal Suprem. El president del PP ha acusat Pedro Sánchez "d'humiliar Espanya" per, al seu entendre, haver "forçat" l'òrgan depenent del ministeri de Justícia a "desmarcar-se de la fiscalia i no acusant per rebel·lió els colpistes". En una piulada a Twitter, Casado considera que Pedro Sánchez està "inhabilitat per governar" i li demana que convoqui eleccions "ja".

Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas. Sánchez está inhabilitado para seguir al frente de Gobierno y debe convocar elecciones ya. https://t.co/6ZC4cVxTF8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 1 de novembre de 2018

És previsible que les forces de la dreta de l'espectre polític espanyol, PP i Cs, es facin sentir aquest divendres quan es comuniquin les acusacions de la fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. Després que el mateix president del govern espanyol hagi manifestat en públic que no veu rebel·lió en el referèndum de l'1 d'octubre, el parer del PSOE es pot veure confirmat en l'escrit de l'Advocacia, que haurà d'argumentar per què no veu violència en els fets de l'octubre de 2017, a diferència de la fiscalia i del relat que s'ha sostingut al Tribunal Suprem durant tota la instrucció.

Des del PP, s'ha sumat a Casado el secretari general, Teodoro García Egea, que ha insistit en considerar el govern espanyol un "col·laborador" del "colpisme". "Està d'acord Susanna Díaz en abandonar la defensa de la Constitució i la llei?", s'ha preguntat.

¿Van a seguir preguntándonos por qué acusamos al gobierno de Sánchez de ser colaboradores necesarios de la ruta golpista del independentismo?



El gobierno y el PSOE claudican ante sus socios. ¿Está de acuerdo Susanna Díaz con abandonar la defensa de la constitución y la ley? https://t.co/V0pxIeZneI — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 1 de novembre de 2018

Tal com publica l'ARA, l'Advocacia de l'Estat acusarà els nou líders independentistes empresonats per sedició i malversació de fons públics i el líder del PP ja s'ha avançat a la confirmació final. De fet, en un acte de campanya de les eleccions andaluses a Huelva, Casado ja ha vaticinat la diferència de criteri. "És gravíssim, i ho fan per mandat dels socis independentistes, perquè al final s'està manant des de darrer dels barrots de la presó", ha opinat.

Albert Rivera no ha volgut ser menys i també s'ha afegit a les crítiques al president del govern espanyol. "[Sánchez] està utilitzant el poder executiu per beneficiar els que van donar un cop contra la nostra democràcia i ho farà per indultrar-los si els condemnen els tribunals. Imunitat a canvi de suports: immoral", ha dit a través de Twitter.

En 48h Sánchez confirma lo que muchos españoles nos temíamos: Está utilizando el poder ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia y lo hará para indultarles si les condenan los tribunales. Impunidad a cambio de apoyo: Inmoral. #EleccionesYa pic.twitter.com/zlXhm3f4CC — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 1 de noviembre de 2018

JxCat: "No és un gest, és un engany"

Des de la banda independentista, també ha reaccionat el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, que ha criticat que l'Advocacia de l'Estat acusi per sedició els líders independentistes. "No és per res, però entre acusar per rebel·lió amb malversació (15 a 25 anys) o acusar per sedició (10 a 15 anys) i malversació (8 a 12 anys), no hi ha diferència significativa. Al final la pena pot acabar sent la mateixa. Que no ens enredin: això no és cap “gest”, és un engany, ha dit en una piulada a Twitter.