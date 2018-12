Casado es fa seu l’èxit de Vox i busca que torni al PP

La irrupció brutal de Vox en la política espanyola que van decidir diumenge els andalusos va provocar ahir un efecte en cadena amb implicacions que van des de la solidesa dels lideratges dels grans partits fins al calendari electoral, passant, òbviament, per la mateixa governabilitat andalusa. Els polítics van començar a fer lloc a la nova peça del tauler, a la qual els dos principals partits de dretes, el PP i Ciutadans, van donar tot just conèixer els resultats dels comicis un paper decisiu en obrir-se a pactes per fer possible el canvi a la Junta. Això va acabar de situar al centre del debat una formació fins aleshores condemnada a la marginalitat pel seu discurs de difícil encaix en un sistema de drets i garanties homologable. Especialment destacable va ser la intervenció del president popular, Pablo Casado, que ahir celebrava gairebé com a propis els resultats dels ultradretans i ja traçava el full de ruta per establir la relació amb ells i buscar-hi punts d’acord de manera oberta per construir futurs pactes de govern a tot l’Estat. Tot plegat, buscant que a la llarga s’arribi a la integració de Vox dins les sigles del PP per tornar a aglutinar tot el que es troba a la dreta del PSOE sota un sol paraigua, va explicar.

Exultant, Casado no va dissimular l’eufòria -va dir que el partit està “com una moto”- per uns resultats que han castigat amb duresa el seu partit però que han eixamplat el bloc de la dreta i l’extrema dreta. Els comicis andalusos eren una dura primera prova per al flamant líder popular, que havia vist qüestionat internament el seu estil escorat a la dreta. Ahir fonts del PP llegien com una victòria els resultats, amb la lògica que, si no haguessin abraçat el discurs dur, Vox hauria obtingut encara més representació. Descartaven, doncs, que endurint els seus postulats hagin contribuït a blanquejar Vox i que això hagi fet que molts electors es decantessin pel partit de Santiago Abascal.

Casado va salvar la segona plaça i, per tant, els mobles, i això el reforça tot i la pèrdua de suports. Per això, ahir exigia al president espanyol, Pedro Sánchez, que convoqués ja eleccions després de perdre la comunitat més important on el seu partit havia governat sempre. Les seves peticions cauran en sac foradat perquè al PSOE han perdut al·licients per convocar ràpid i fins i tot els que fins ara defensaven un superdiumenge electoral al maig, com el ministre de Foment i secretari d’organització socialista, José Luis Ábalos, ahir ja donaven per fet que les eleccions seran més enllà. Avui Sánchez reuneix la seva executiva, en la qual farà balanç dels resultats i de l’estratègia dels socialistes per fer front a l’entrada en joc de Vox. Al PSOE els resultats de les andaluses encara estan sent digerits, però la direcció federal del partit va insinuar ahir el camí a seguir a la presidenta andalusa, Susana Díaz, obrint la porta a una dimissió si no aconsegueix formar govern, un fet que avui s’albira impossible per molt que les dretes no acabin de trobar una formula comuna per construir una alternativa de govern.

Els resultats són molts pitjors del que s’esperaven a Ferraz, tot i que els socialistes no creuen que Sánchez arrossegui els mateixos mals resultats i atribueixen la responsabilitat a Díaz, ja que creuen que es va precipitar en convocar els comicis. Tot i així, les eleccions podrien haver allunyat l’horitzó d’uns comicis a l’Estat tret que Sánchez i els estrategs de la Moncloa, liderats pel seu cap de gabinet, Iván Redondo, valorin que un avançament electoral els permetria capitalitzar la por a Vox -un espantall que continuarà sent part de l’estratègia socialista per mobilitzar les seves bases-, assumint el risc de donar ales al partit d’ultradreta.

Aglutinar la dreta

En aquestes hipotètiques eleccions, Casado té la intenció de presentar un projecte que pugui aglutinar tot el “centredreta”, amb pactes postelectorals amb Vox i Ciutadans com el que persegueix a Andalusia, per posteriorment “optimitzar els pilars comuns” i després passar “des del poder” a la “integració orgànica” de totes tres formacions. “Soc el primer president del PP que s’ha trobat el centredreta partit en tres”, va justificar Casado. Per fer-ho, durà el discurs del PP a la frontera amb Vox. Ahir diverses fonts populars i el mateix Casado s’esforçaven per blanquejar la formació ultra, defensant que Vox no ha “governat enlloc”, mentre que Podem “defensa l’excarceració dels presos etarres” o “la dictadura de Maduro” i sí que ha governat en ciutats com Madrid i Barcelona, a més de donar suport a governs del PSOE en diverses autonomies. “Què ha de dir l’esquerra sobre la radicalitat si està amb el partit més radical?”, va defensar. El president del PP, que es va fer gairebé seu el bon resultat de Vox perquè, segons ell, “ratifica” la seva “aposta que a Espanya hi ha una majoria de gent que vol que els polítics parlin clar”, va establir com a eixos d’entesa amb el partit de Santiago Abascal assumptes com la recentralització, la rebaixa d’impostos i la política migratòria.

Allunyats de Le Pen

Ja en privat, fonts del partit van detallar que no estan alarmats per alguns aspectes polèmics de l’ideari de Vox, i fins i tot van justificar la postura de la formació en defensa de l’abolició de la llei contra la violència de gènere o per la construcció d’un mur a Ceuta i Melilla perquè “ja hi és”. Les mateixes fonts van posar l’accent en la bona relació entre Casado i Abascal, i van establir distàncies amb els populismes europeus d’extrema dreta com Marine Le Pen -que diumenge ja va felicitar Vox- o els alemanys d’Alternativa per a Alemanya (AfD), al voltant de qui els partits germans del PP han creat un cordó sanitari com el que vol el PSOE: “No tenen res a veure”.

Casado, en definitva, no només no veu cap risc a pactar amb Vox, sinó que està disposat a dur el seu partit encara més a la dreta per trobar punts en comú. Així, l’entrada del partit d’ultradreta ja ha aconseguit, abans d’aconseguir ni un sol diputat al Congrés (al Senat en tindrà, per designació autonòmica), acostar als seus postulats el partit majoritari de la cambra.

Cs fa equilibris

L’altra formació que hi vol pactar, Ciutadans, va mantenir més prudència ahir, i va demanar al PSOE i el PP que donessin suport al candidat de la Junta, Juan Marín, per evitar Vox. Tanmateix, Cs no descarta rebre el suport final dels ultradretans, que el mateix Abascal va donar gairebé per fet ahir mateix. Per als de Rivera la jugada és arriscada, perquè un acostament a Vox podria espantar els sectors moderats, mentre que si obstaculitzen el canvi a Andalusia patirien en el flanc de la regeneració. Podem, per acabar, es va declarar ahir en “xoc” i analitzarà avui en una executiva la situació. Abans d’irrompre al Congrés, l’entrada de Vox al Parlament andalús ja ha generat un efecte dòmino de conseqüències imprevisibles.

El líder del PP s’apropia dels resultats i Sánchez parla de “por”

Pablo Casado

Pedro Sánchez