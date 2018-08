Casado ho nega tot i posa en dubte la jutge del cas del màster: "En cap cas he rebut un regal de la universitat"

Pablo Casado continua negant-ho tot. El president del PP ha comparegut aquest dilluns des de la seu del carrer Gènova per insistir que ell no ha comès "cap responsabilitat penal" i que "en cap cas ha rebut un regal" de la universitat. Al seu parer, la investigació és "irrellevant" perquè es tracta d'un curs per habilitar-lo a fer un doctorat que mai va arribar a cursar i que el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, en plena adopció del pla Bolonya, va passar-lo a anomenar-màster.

A més, Casado ha posat en dubte la independència de la jutge que porta el cas al Tribunal Superior de Justícia de Madrid i s'ha mostrat convençut que el Tribunal Suprem no trobarà res contra ell. En aquest cas ha descartat la seva dimissió i ha qüestionat també el doctorat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Fonts de la direcció popular apunten que la jutge també hauria d'investigar d'instrucció si el líder socialista també va plagiar part de la tesi i apunten a una "persecució política" que ja dura quatre mesos.

El president del PP diu que està "absolutament tranquil" sobre el tema i confia en què el Suprem no admeti a tràmit la seva causa ni el citi a declarar. Amb tot, creu que no hi ha cap raó per dimitir perquè "el PP té unes normes molt taxades en aquestes qüestions per xifrar en quines matèries i supòsits cal assumir responsabilitat i en aquest cas no es compleix cap d'elles".

Un tema "irrellevant"

Casado ha qüestionat que la jutge d'instrucció, Carmen Rodríguez-Medel, s'hagi posat a investigar una cas tan "irrellevant". Ha assegurat que durant la seva vida política "sempre" ha respectat la tasca dels jutges i que ara no li toca "jutjar els posicionaments de la jutge instructora". Però tot seguit ha negat paraula per paraula l'exposició raonada de Rodríguez-Medel, abans i tot de ser notificat. "Difícilment pot considerar un regal un títol que o és finalista -perquè no el va fer servir per fer el doctorat-. A més, no coneixia a les persones que podia haver-li donat el regal", ha afegit. La jutge veu contra Casado els delictes de frau impropi i prevaricació administrativa. Ell insisteix que no té guardat cap dels treballs del màster i que tampoc té intenció de lliurar l'ordinador que va fer servir llavors.

El president del PP ha comparegut des de Génova poc abans de marxar a Colòmbia per assistir demà a la presa de possessió del nou president del país llatinoamericà, Iván Duque, de perfil més conservador i ancorat a la dreta -està en contra de la pau amb les Farc- que el seu predecessor, José Manuel Santos.