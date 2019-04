Casado agita el fantasma d'ETA contra Pedro Sánchez: "Prefereix mans tacades de sang a mans pintades de blanc"

Malgrat les crítiques que ha rebut fins i tots des d' associacions de víctimes del terrorisme, el líder del PP, Pablo Casado, insisteix en alimentar el fantasma del terrorisme contra el PSOE. En la presentació de les línies mestres del programa electoral del partit en un acte a l'Hotel Sofia de Barcelona, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de voler "blanquejar el que no es pot blanquejar". "Prefereix mans tacades de sang a mans pintades de blanc", ha dit (al·ludint sense dir-ho a les manifestacions massives contra l'assassinat de Miguel Ángel Blanco el 1997): "Prefereix mans pintades de groc que mans obertes a tots els espanyols", ha continuat, equiparant l'independentisme amb el terrorisme.

Així, Casado ha considerat Sánchez "un perill públic per a Espanya": "Ha estat la única persona amb el desvergonyiment d'implorar els vots dels terroristes per aprovar reials decrets", ha recalcat, en referència a Bildu. Durant l'acte, el president del PP ha relacionat el govern de Sánchez amb "comunistes, batasunos, xavistes, separatistes i terroristes", i ha reivindicat el seu partit com la única alternativa: "El patriotisme ara és el PP".

"Som l'únic antídot al separatisme i el relat fals del terrorisme", ha recalcat, que ha parlat d'"amenaça voraç del nacionalisme i l'abertzalisme o el proterrorisme". Paral·lelament, ha tret pit davant de Ciutadans, i s'ha mostrat "convençut" que el líder del partit taronja, Albert Rivera, "no només pactaria amb Sánchez sinó que demanaria l'abstenció del PP". Al seu torn, també ha allargat la mà als votants que dubten entre el PP i Vox: "El PP ha tornat i ha tornat renovat. Sortim a guanyar i sortim a ser la garantia".

Al seu torn, la candidata dels conservadors a Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha presentat el programa electoral com a pla CDR, de "Rescat Democràtic a Catalunya", en contraposició als CDR. Així, la formació planteja aplicar el 155 a Catalunya, que permetria intervenir TV3 i que es cessin consellers de la Generalitat. En el mateix sentit, el PP planteja en el seu programa una bateria de mesures com una Llei de Llengua, una Llei de Símbols Nacionals i una Llei de la Concòrdia, per tipificar "la convocatòria il·legal de referèndums" i prohibir "els indults per rebel·lió i sedició". En el mateix sentit, Casado ha recordat l'aposta ja anunciada pel PP a favor del trilingüisme i contra el requisit de la llengua catalana a l'administració. Al seu torn, reclama que s'impulsi una iniciativa "per garantir el correcte compliment del requisit de prestació de jurament o promesa de la Constitució per part de tots els càrrecs electes i autoritats públiques". Així, els conservadors reclamen que l'incompliment de la "fórmula del Jurament de la Constitució" comporti la "pèrdua de condició de parlamentari".

En la seva intervenció, Álvarez de Toledo ha citat una entrevista de 1985 a Josep Tarradellas, en què va assegurar que "A Catalunya hi ha una dictadura blanca molt perillosa, que no afusella, no mata, però deixarà un llast molt fort". La candidata ha considerat que aquesta "dictadura" encara existeix i ha denunciat que "ni es respecta la llei ni regeixen els valors democràtics"."És l'únic territori on un nen no pot ser escolaritzat en castellà", ha lamentat.