Casado titlla la Guerra de l'Iraq de "missió de reconstrucció"

La Guerra de l'Iraq, en què el país va ser bombardejat el 2003 per George Bush amb el suport del llavors president José María Aznar i a la qual es van oposar centenars de milers d'espanyols als carrers, va ser en realitat una "missió de reconstrucció", segons el líder del PP, Pablo Casado. Per això el candidat a la presidència del govern no entén per què els socialistes els cridaven "socialista" pel carrer, ha recordat aquest dimecres al Foro ABC - Deloitte, al centre de Madrid.

En un discurs molt agressiu contra Sánchez i seductor amb els votants de Vox, Casado ha dit que està disposat a pactar amb Ciutadans, amb qui "governa bé" a Andalusia, i no ha aclarit si obriria la porta a governar amb la ultradreta d'Abascal. "No veig cap motiu perquè els votants de Vox no donin suport al PP", ha dit, i només s'ha mostrat crític amb "algunes idees radicals" del partit d'Abascal, com la de "demanar més armes per als ciutadans i no confiar en les forces de l'Estat". "Si utilitzen el vot al PP veuran satisfetes les seves demandes", ha afegit Casado, que creu que "si es dispersa el vot de centredreta hi haurà més escons per a l'esquerra radical", d'acord amb la llei electoral.

Dos dies després d'acusar Sánchez de "preferir pactar amb mans tacades de sang" per governar, en relació als suports de Bildu, Casado no ha volgut retractar-se de les seves paraules i ha insistit que Sánchez "només vol sumar amb els 'batasunos'. "Sánchez farà el que li demana Torra. Hi haurà indult, hi haurà consulta per a l'autodeterminació i amb insults a la monarquia espanyola", ha afirmat.

A la preguntat del diari ARA sobre com convencerà el 80% de catalans que creuen que és necessari un referèndum sobre l'autodeterminació (segons una enquesta de Metroscopia), Casado ha respost amb una pregunta: "I com convenceran ells els espanyols que no ho creuen?" A continuació, ha instat el govern català a "fer com Ibarretxe" i portar una reforma constitucional a les Corts perquè la puguin votar "tots els espanyols". Casado ha assegurat que "no hi haurà apaivagament amb els que volen trencar Espanya" i que "no hi haurà cap transferència de competències" si es converteix en president.

Ha tornat a acusar Catalunya d'"adoctrinament" i ha recordat la seva proposta de subordinar els Mossos d'Esquadra a la policia espanyola. "Si hi ha una comunitat autònoma deslleial, l'Estat pot actuar", ha dit, i ha assegurat que sense aplicar l'article 155 l'Estat igualment pot assumir moltes d'aquestes competències, com per exemple que "es garanteixi l'ensenyament en castellà" i que "cap espanyol pugui ser multat si no se li notifica en espanyol". Tampoc vol que els idiomes cooficials siguin "un requisit" per treballar a les comunitats. "Què vol dir que hi hagi metges que marxin de les Balears perquè no poden operar en mallorquí?", s'ha preguntat.