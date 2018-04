Casado va obtenir el màster amb 4 assignatures de 22... però dona més explicacions que Cifuentes

Pablo Casado s'ha defensat de les acusacions de no haver assistit a classe per obtenir el mateix màster en dret autonòmic que Cristina Cifuentes de manera molt diferent que la presidenta madrilenya. El vicesecretari de Comunicació del PP ha defensat aquest dimarts en una trobada informal amb els mitjans de comunicació que no va assistir a classe perquè en el moment d'apuntar-se li van dir que no calia i que cada 10 hores de classe es podien substituir per entre 25 i 30 hores d'investigació. Per això, ha mostrat davant de la premsa quatre treballs que segons ell van substituir l'assistència a classe. En total, va fer quatre assignatures de 22, i les que va fer van quedar substituïdes per hores de treball. Segons ell, aquesta manera de treballar està avalada pel reial decret educatiu del 2005, que aleshores estava en vigor.

Tot i alguns dubtes que es mantenen sobre la seva titulació, la defensa que ha fet Casado del seu màster contrasta amb la que va fer Cifuentes, ja que ha mostrat treballs, el seu accés a la intranet i fullets de l'oferiment de la titulació. En els fullets hi apareixia que la fórmula d'avaluació era presencial, però Casado ha defensat que això significa simplement que no era 'online', i que l'assistència a classe va ser optativa perquè així li va oferir el director del màster, Enrique Álvarez Conde, que és el mateix que el dirigia en l'etapa de Cifuentes. Segons ell, al tríptic de presentació del màster es preveu que les hores de classe siguin substituïdes per hores de treball.

Casado ha admès que només va cursar quatre assignatures, perquè la resta van quedar convalidades en virtut de la seva llicenciatura en dret per la Universidad Complutense. En total va fer 20 dels 60 crèdits dels que constava el màster, i tots a través de treballs d'investigació, que ha mostrat físicament davant de la premsa.

No va fer la tesina

El portaveu popular ha defensat que, per a ell, aquest màster era només un camí per poder fer el doctorat (que en aquell pla d'estudis era obligatori, tot i que després es va eliminar l'obligació per a llicenciats, com ell) i per això no va fer mai la tesina que s'incloïa al final de l'itinerari, perquè el seu objectiu no era obtenir el títol de màster, que tampoc ha sol·licitat mai, sinó només preparar-se per poder tenir el doctorat. Casado ha admès que no té ni el certificat de notes ni el títol, perquè no el va demanar.

En quin lloc deixa Cifuentes?

Les explicacions de Casado deixen en evidència Cifuentes, que no ha mostrat els treballs del seu presumpte màster, i només ha mostrat documents que depenen de la Universitat Rey Juan Carlos i no d'ella, com l'acta de presentació del treball final de màster, que després s'ha demostrat falsificada. Casado ha volgut sortir al pas d'aquesta diferència: "Jo soc bastant de guardar les coses. Soc bastant ordenat". A més, ha volgut aclarir que no és "ningú per jutjar". "Sempre defenso molt els meus companys", ha afegit.

"Jo no soc ningú per donar exemple de res", ha dit Casado, que ha considerat que Cifuentes queda en el mateix lloc que fins ara i ha reiterat la "confiança" en les seves explicacions, tot i ser molt més incompletes que les seves, que ha ofert una dotzena d'entrevistes i ha mantingut una trobada amb mitjans que s'ha allargat dues hores, en la qual ha mostrat els quatre treballs, a més de documents d'entrada a la secretaria de la universitat.