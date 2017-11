Catalá diu que hi ha hagut pintades i talls de llum a cases de jutges i fiscals a Catalunya

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha assegurat aquest dimecres que s'estan produint "pintades, atemptats contra el patrimoni i fins i tot talls de subministrament elèctric" en domicilis de jutges i fiscals a Catalunya, els últims, aquest cap de setmana. Catalá ha fet aquestes afirmacions en la seva resposta en el ple del Congrés a una interpel·lació del parlamentari del PDECat Jordi Xuclà, que l'ha emplaçat a demanar perdó per l'ús de "les porres" durant la jornada del referèndum de l'1-O.

Per al ministre, els que han de demanar perdó són aquells que han alimentat "la confrontació social i el conflicte" i que sembla que no volen viure en llibertat i democràcia, sinó que viuen "còmodament en una societat que amenaça, coacciona i limita els drets dels discrepants".

"No conec cap constitucionalista que hagi anat a amenaçar, coaccionar o pintar la façana de cap independentista. I sí molts independentistes que han fet 'escraches' als jutges, pintades en els comerços i en els habitatges i han tallat els subministraments d'energia a servidors públics com ara jutges i fiscals", ha manifestat.

Fonts del ministeri han precisat que aquest tipus d'atacs se succeeixen amb pintades a les portes o en les façanes dels domicilis encara que les víctimes no ho hagin fet públic.

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, va revelar ahir que diversos jutges destinats a Catalunya han demanat el trasllat per la "situació de tensió personal" desencadenada pel procés independentista.

Xuclà ha interpel·lat al ministre sobre la crisi del sistema de justícia a Espanya i, en concret, sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Segons la seva opinió, no hi havia base legal per cessar el Govern ni dissoldre el Parlament i, amb aquestes mesures, el govern espanyol ha derogat de forma unilateral l'Estatut.

El ministre, per contra, ha argumentat que les mesures del 155 es van aplicar de manera "prudent, proporcionada, raonable i adequada a la gravetat de la situació" davant "l'amenaça més gran" que ha patit la democràcia a Espanya.