Catalunya en Comú diu que la vaga general no és “inclusiva”

El coordinador general de Catalunya en Comú i cap de llista de la candidatura de Podem del 21-D, Xavier Domènech, va anunciar ahir que el seu partit no donarà suport a la vaga general prevista per demà. En declaracions a La Sexta, Domènech va defensar que, tot i que el seu partit “sempre” dona suport a les mobilitzacions massives, aquesta aturada no és “inclusiva” perquè només l’ha convocat oficialment un sol sindicat, la Intersindical-CSC. També té el suport de l’ANC i d’Òmnium, que ahir van anunciar que l’aturada consistirà en una concentració davant la Generalitat i les delegacions territorials a les 12 i als ajuntaments a les 18.

Qui també es va desmarcar de la vaga general van ser els sindicats CCOO i UGT, els quals es van decantar per un altre tipus de reivindicació “de perfil més baix” per protestar contra l’empresonament dels consellers del Govern. Tot i no sumar-se a la convocatòria, el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, va cridar a la mobilització “més enllà de si es fa vaga, aturada o res”.

Les patronals se’n desmarquen

La patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya (Pimec) va anunciar ahir el rebuig a la vaga de demà perquè considera que no respon a cap conflicte laboral. Veu “desproporcionades” les decisions judicials, però creu que l’aturada no és el mecanisme adequat per canalitzar el malestar polític i social.

Molt més contundent va ser la resposta de la patronal de les grans empreses, Foment del Treball. L’agrupació presidida per Joaquim Gay de Montellà va presentar ahir un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per declarar il·legal la vaga. L’agrupació defensa que la Intersindical-CSC pretén amagar els motius polítics que la motiven.