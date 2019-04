Cayetana Álvarez de Toledo titlla de "populisme sexual" el feminisme que defensa l’esquerra

Amb el debat d'aquest dimarts a la nit encara ben viu, Cayetana Álvarez de Toledo s'ha refermat en totes i cada una de les paraules que va pronunciar i ha titllat de "populisme sexual" el feminisme que defensen els partits d'esquerres. "Volen resoldre un problema complex amb tres pinzellades i calen solucions madures", ha dit, tot i que no ha detallat quines. En un acte a Lleida, Álvarez de Toledo ha insistit que Podem i el PSOE busquen la "confrontació entre homes i dones" amb la seva defensa del feminisme i ha exigit a les formacions d’esquerres que no parlin en el seu nom.

Per Álvarez de Toledo, les forces d'esquerres utilitzen les dones i "la nostra lluita per la igualtat per sembrar divisió entre homes i dones". La candidata popular ha dit que comparat aquest debat amb el nacionalista -que centra tots els seus discursos de campanys-: "No som un bloc monolític i passa com el nacionalisme: els que discrepem, som males dones. Però jo tinc més a veure amb Dante Pérez o Alejandro Fernández, que amb Ada Colau o Irene Montero". I ha afegit: "Les dones no ens convertim totes en víctimes i els homes no tots són violadors de naixement".

Per la seva banda, el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha centrat el seu discurs en demanar unir el vot constitucionalista al voltant del PP i ho ha dit, sobretot, a la província de Lleida, on tem que dels quatre escons en joc, els populars no se n’emportin cap. De fet, ho ha dit en un acte a la ciutat lleidatana, en què ha avisat: "La divisió del vot constitucionalista té conseqüències terribles". En aquest sentit, Fernández ha disparat contra Ciutadans i Vox a parts iguals, i a qui ha acusat de no voler "reconstruir" el centre dreta espanyol. Al partit taronja l’ha acusat d’haver iniciat una "opa hostil" per fer fora el PP de la Moncloa i que va acabar amb una moció de censura i al partit d’extrema dreta de voler posar "la dreta espanyola al servei d’una la internacional populista".