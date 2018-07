Centenars de persones demanen la llibertat de Junqueras, Cuixart, Sánchez i Romeva a les portes de Lledoners

Centenars de manifestants s'han concentrat aquesta tarda a pocs metres del centre penitenciari Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Una convocatòria inicial del CDR de Manresa a la que també s'hi han adherit l'ANC, Òmnium Cultural i l'Associació Catalana pels Drets Civils. El president de la Generalitat, Quim Torra, que també hi ha participat, ha entrat a la presó per conversar amb Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Raül Romeva. "Us vull dir que estan bé, estan forts. Tenen el coratge de sempre", ha assegurat en declaracions als mitjans.

Poc després de la set, arrencava una marxa lenta de la carretera que condueix al centre penitenciari. A la capçalera, líders de les entitats sobiranistes, representants polítics i familiars dels presos polítics sostenien una pancarta de grans dimensions on podia llegir-se 'Lluitarem fins que sigueu lliures'. Han desfilat fins a arribar al cordó policial que impedia l'accés a la presó.

És aquí on arrencaven els parlaments. Els primers, dels representants polítics. Toni Castellà de Demòcrates de Catalunya, ha parlat de l'estat espanyol com a un estat totalitari i ha lamentat que "els polítics presos i a l'exili siguin a la presó a lluny de casa per haver obeït el mandat de l'1 d'octubre". Han seguit Ernest Clotet de la CUP, Mart Vilalta d'ERC i David Font del PDECat. Tots tres han instat a seguir lluitant per la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats.

Per la seva banda, Jaume Asens, de Barcelona en Comú ha definit la jornada de contradictòria. "Per una banda tenim els presos a les presons catalanes, tot i que segueixen a la presó", deia. Una intervenció que ha provocat una ràpida reacció dels manifestants, que han respost a Asens a crits de "no estem tristos, estem emprenyats".

Després de les intervencions polítiques han seguit les de les entitats convocants. El primer de pujar a l'escenari ha estat Marcel Mauri, portaveu d'Òmnium Cultural. Ha parlat de l'apropament dels presos com a una venjança de l'estat espanyol. "El vostre acostament no és cap gest polític", lamentava. Mauri ha cridat a la mobilització i ha avançat que demanaran al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que insti a la Fiscalia a retirar totes les acusacions dels polítics presos i a l'exili.

En la mateixa línia es pronunciava Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC. En la seva intervenció, Paluzie ha assegurat que se seguirà explicant arreu del món "aquesta vulneració constant dels drets fonamentals per part de l'estat espanyol". En el seu missatge, la presidenta de l'ANC ha cridat a la calma. L'èxit, ha dit entre aplaudiments, "segueix sent en la república catalana".

Tancava l'acte Diana Riba, companya de Raül Romeva. Visiblement em ocionada, Riba ha agraït el suport rebut. També ha tingut un record per Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn. "Ells encara són a Estremera i esperem que siguin aviat aquí", deia. Finalment, Riba ha llegit un manifest en nom de l'Associació Catalana pels Drets Civils. "Que sigueu a prop és un dret, hem de seguir exigint la vostra llibertat. No defallim".

Al mateix temps que se succeïa la manifestació, el president de la Generalitat Quim Torra era a la presó, on ha visitat a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Raül Romeva.