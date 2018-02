"No defallirem": milers de persones surten al carrer per reclamar la llibertat dels presos i "unitat" als partits

Quatre mesos. Aquest divendres fa quatre mesos que els líders de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, van entrar a la presó de Soto del Real, després que la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela decretés per a ells presó provisional sense fiança acusats d'un delicte de sedició. Quatre mesos després, però, l'independentisme no s'ha cansat de sortir al carrer per demanar la llibertat de tots dos, a més de la del vicepresident, Oriol Junqueras, i del conseller d'Interior, Joaquim Forn, tancats a Estremera.

Aquest divendres a la tarda, l'ANC i Òmnium han convocat l'enèsima manifestació per mostrar el seu suport als presos i demanar la seva llibertat. Aquesta vegada l'han convocat davant la plaça Sant Jaume, on ha començat amb quatre minuts de silenci, un per cada mes que els Jordis han sigut a Soto del Real, i que els manifestants han acompanyat amb una encesa de llums col·lectiva i amb el so d''El cant dels ocells'.

540x306 Manifestants a la plaça Sant Jaume / CÈLIA ATSET Manifestants a la plaça Sant Jaume / CÈLIA ATSET

La plaça Sant Jaume s'ha omplert de gom a gom, i els manifestants han tornat a cridar "Llibertat" i "No esteu sols". Entre els representants polítics han assistit a la concentració el president del Parlament, Roger Torrent, el diputat de JxCat Eduard Pujol i la diputada de la CUP Maria Sirvent, així com representants d'ERC, com el regidor a l'Ajuntament de Barcelona Alfred Bosch, i dels comuns, com ara Joan Josep Nuet.

Crida a la unitat dels partits per formar govern

Diversos representants d'entitats socials han llegit el manifest de l'ANC i Òmnium en què han denunciat la "injustícia" de l'empresonament dels Jordis: "No defallirem, seguirem alçant la veu per denunciar tants cops com calgui aquesta injustícia majúscula". Els Jordis són a la presó acusats d'un delicte de sedició per les manifestacions del 20 de setembre davant el departament d'Economia. Les entitats sobiranistes han tornat a denunciar que el dret a manifestació és "un dret bàsic en qualsevol democràcia": "Aquí l'Estat actua com una dictadura: ens jutgen i ens priven de llibertat per manifestar-nos pacíficament", han recalcat.

El president d'Òmnium, Marcel Mauri, ha demanat unitat a tots els partits polítics per formar govern el més aviat possible. En aquest sentit s'ha mostrat convençut que "els partits polítics aparcaran les diferències legítimes" que ara tenen per construir govern. Mauri, però, també ha tingut paraules per la proposta del govern espanyol d'introduir l'opció de triar el castellà com a llengua vehicular a l'escola. I en aquest sentit ha sigut contundent: "El model d'escola catalana no es toca". Així, Mauri, ha avisat que "no aconseguiran dividir" la ciutadania "per raons de llengua i origen". "Si el franquisme no ho va aconseguir, no ho aconseguiran ara", ha avisat.

Per la seva banda, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha alertat que la situació que viu Catalunya és una autèntica "presó", en referència a l'aplicació de l'article 155 i als presos que continuen a Soto del Real i Estremera; per això ha advertit: "No podem normalitzar l'existència de presos polítics al nostre país". Alcoberro ha tornat a posar en valor el suport de la ciutadania que han rebut els presos des del minut zero i ha tornat a denunciar l'actuació del govern espanyol amb Catalunya. "No ens perdonen que l'1-O més de dos milions de ciutadans anéssim a votar i defenséssim les nostres urnes i les nostres escoles", ha argumentat Alcoberro, que ha posat en valor la via de "l'autodeterminació" que l'independentisme va triar per proclamar la República Catalana.

Un cop acabada la concentració a la plaça Sant Jaume, els manifestants inicien un recorregut que els durà a l'antiga presó Model. Paral·lelament, a totes les poblacions catalanes també s'han organitzat concentracions davant els ajuntaments.