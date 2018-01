"Davant la presó, pau i llibertat": clam pels presos polítics el dia en què Sànchez i Cuixart compleixen tres mesos a Soto del Real

"Davant la ràbia, tendresa. Davant la tristesa, esperança. Davant la presó, pau i llibertat". El portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha llegit aquestes paraules que Jordi Cuixart enviava des de Soto del Real als milers de persones que aquest dimarts s'han concentrat exigint la llibertat dels presos polítics. Avui fa 92 dies que tant ell com l'exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, van entrar a la presó. Tres mesos després d'aquell 16 d'octubre, milers de veus han tornat a entonar un crit per la seva llibertat. Les concentracions han començat a les 8 del vespre a Barcelona, però també s'han repetit a la mateixa hora a més de mig centenar de municipis, davant els ajuntaments. A Barcelona, centenars de persones han omplert aquest passeig fins arribar a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on tots els concentrats han il·luminat els seus telèfons mòbils per en records de tots els presos polítics.

Sota el lema 'Som gent de pau', els manifestants han tornat a cridar càntics com 'llibertat presos polítics', 'som República' o 'Puigdemont, el nostre president'. Entre els manifestants, s'hi han pogut veure dirigents del Junts per Catalunya com Jordi Turull, Eduard Pujol o Aurora Madaula, però també d'ERC, com Ruben Wagensberg o Alfred Bosch, de la CUP, com Mireia Boya, Maria Sirvent i Albert Botran, que s'han situat a l'inici de la marxa, però també l'exlíder de Podem, Albano Dante Fachin i el membre de Procés Constituent, Arcadi Oliveras.

"No han comès cap delicte"

Les entitats sobiranistes han fet públic un manifest en el qual han tornat a subratllar que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart no han comès "cap delicte" i que són "injustament" empresonats des de fa 92 dies per l'Audiència Nacional, "un tribunal que no tenia competència per fer-ho". De fet, l'ANC i Òmnium han tornat a criticar l'actitud del govern espanyol, a qui li han recriminat que actuï com una "dictadura" perquè asseguren que "jutgen i priven de llibertat" per fer manifestacions "pacífiques", un dret que consideren "bàsic en qualsevol democràcia". Amb tot, les entitats sobiranistes han esperonat a la ciutadania a sortir al carrer tantes vegades com faci falta per "denunciar aquesta injustícia" i exigir "la llibertat dels presos polítics".

"Seguim dempeus exigint llibertat. Tres mesos, i l'Estat segueix pensant que a través de la justícia aconseguirà afinar allò que mai han aconseguit a les urnes", ha assegurat Mauri des de l'escenari, al final del Passeig: "No necessitem herois, però sí l'exemple de la gent de pau. Ni resignació ni tristesa, sinó un profund agraïment".

Per la seva banda, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha insistit que no es pot "normalitzar" que hi hagi "presos polítics a l'Estat": "Hem vist com pares o avis patien situacions de presó i d'exili. Però això ens dona dignitat i ens obliga a continuar", ha sentenciat.

En l'acte, també hi ha participat una dels impulsors de Procés Constituent Arcadi Oliveras que ha volgut posar en valor l'actitud de Sànchez i Cuixart durant tot el Procés. En aquest sentit, l'activista els ha agraït el seu "sacrifici" i els ha demanat mantenir "perseverança i coherència per les accions no violentes, però amb desobediència sempre que calgui". Oliveras defensa que la via desobedient és l'única possible per avançar perquè considera que els pobles "han avançat quan han trencat els motlles establerts".

Tres mesos a Soto de Real

El lema de la concentració és una resposta a la decisió que va prendre ara fa tres mesos la jutge de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, de mantenir els Jordis en presó preventiva. Els considera promotors de les concentracions davant la seu de la Conselleria d’Economia durant l’escorcoll de la Guàrdia Civil el passat 20 de setembre, i per tant el va acusar de sedició. Aquell mateix dia van començar les protestes per reclamar la llibertat de Sànchez i Cuixart: amb cassolades que se sentien des dels balcons de moltes cases i concentracions a les places.

Després, les mostres de suport s’han anat succeint. També després que el passat 4 de desembre, el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, decidís mantenir a la presó els dos líders independentistes, just abans de l’inici de la campanya electoral del 21 de desembre. El jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa tampoc va deixar a l’expresident de l’ANC que sortís de Soto del Real per fer campanya -Sànchez era el número dos de la candidatura de Junts per Catalunya-, i ara tant Sànchez com Joaquim Forn i Jordi Cuixart estan pendents que Llarena resolgui la petició de llibertat que van fer els tres empresonats fa uns dies i que els va portar a declarar la setmana passada al Tribunal Suprem.