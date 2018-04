Cifuentes diu que no es planteja dimitir, però farà el que li mani Rajoy: "Tinc el suport del partit"

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, no es planteja dimitir per la polèmica del 'Màstergate' perquè, assegura, no va cometre "cap irregularitat", tot i així, ha afegit que estarà "a allò que el seu partit digui": és a dir, que plegarà si Mariano Rajoy l'hi demana. En la roda de premsa posterior al consell de govern de la Comunitat de Madrid, després que es fes públic que ha enviat una carta al rector de la Universitat Rey Juan Carlos en la qual renuncia al màster. "Tinc el suport del meu partit i del meu president", ha asseverat.

Com en la missiva, Cifuentes ha culpat la universitat de qualsevol irregularitat, i ha afirmat que ella va complir "tots els requisits" que el centre li va posar per a l'obtenció del títol. Aquests requisits, però van ser més laxes que a la resta d'alumnes, segons ha admès: "Si em vaig equivocar en accedir a les facilitats que em posava la universitat demano disculpes".

La presidenta madrilenya ha explicat que té una querella interposada pel cas, i ha asseverat que té "plena confiança en la justícia", però ha puntualitzat que com que ella no està imputada "no s'incompleix l'acord d'investidura" signat amb Ciutadans, que incloïa el punt d'apartar els investigats, però també aquells que mentissin al seu currículum. "No hi ha raons objectives per dimitir", ha considerat Cifuentes.

La presidenta madrilenya espera així que sigui Rajoy qui mogui fitxa, i està disposada a que el seu partit perdi la Comunitat de Madrid abans de fer un pas enrere. Serà només, doncs, si el president espanyol l'hi demana que s'apartarà del càrrec i, si no ho fa, el PP perdrà la principal plaça que té entre els governs autonòmics, perquè el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha reiterat aquest dimarts que estan disposats a arribar fins al final si la presidenta no dimiteix. "Exigim a Rajoy i a Cifuentes que deixin de prendre el pèl als ciutadans i que deixin de tapar una trama de corrupció a la universitat pública de Madrid", ha dit el polític de la formació taronja.

La tesi de Cifuentes és que qualsevol irregularitat va sortir i és responsabilitat de la Unviersitat. Ha recordat que ella no va demanar cap acta al rectorat quan va esclatar la polèmica, destapada per 'Eldiario.es', i que per tant no és responsable de la falsificació de la mateixa. Tot i així, no ha aclarit com és que de les professores que presumptament van participar en el tribunal d'avaluació del seu treball final de màster han afirmat que no hi van ser, ni per què no va detectar abans d'enviar l'acta als mitjans de comunicació que aquelles no eren les professores presents a la presentació del treball que, segons ha dit, sí que va defensar davant d'un tribunal. "He donat explicacions sobradíssimes, i no en donaré més", ha dit per treure's de sobre les preguntes sobre el seu expedient a la roda de premsa.