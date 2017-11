Citen a declarar vuit professors de la Seu per comentaris de l’1-O

Vuit professors de tres centres de la Seu d’Urgell estan citats a declarar avui als jutjats de la ciutat per presumpte delicte d’incitació a l’odi, per suposats comentaris sobre les càrregues policials del dia del referèndum a les aules. Alguns dels comentaris s’haurien fet davant d’un alumne fill de guàrdies civils.

Els professors dels col·legis Albert Vives, Pau Claris i La Salle han demanat als seus companys que evitin manifestacions a la rodalia dels jutjats durant les declaracions, que han de començar avui a les 9 hores. El 18 d’octubre, els representants de les famílies que els van denunciar -entre les quals un matrimoni de guàrdies civils que va assegurar que s’havia humiliat el seu fill- van ratificar la denúncia al jutge de la Seu d’Urgell.

Segons la interlocutòria amb la qual el jutge va obrir la investigació, els denunciants relataven que aquest alumne “hauria patit humiliacions, insults i fins i tot agressions” perquè la seva mare és membre de la Guàrdia Civil.

Les persones citades a declarar són el director i quatre mestres de l’Escola Mossèn Albert Vives, la directora i un docent del Pau Claris i la directora de La Salle, segons va informar ahir el diari Segre.

Ahir, representants de la Comissió de Suport a l’Escola Catalana de la Seu d’Urgell van lliurar a l’ajuntament de la ciutat les més de 40.000 signatures recollides en suport al manifest en defensa de l’escola catalana. També l’Associació de Mestres Rosa Sensat va mostrar el seu suport als docents citats.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla (PDeCAT), va rebre els membres d’aquesta comissió, que van fer una valoració “molt positiva” de la resposta ciutadana que s’ha obtingut en favor del manifest. “L’escola de la Seu ha sigut sempre un model de cohesió social, de bon aprenentatge, de col·laboració entre els diferents centres educatius, així com un bon model d’ascensor social”, va defensar l’alcalde després de la trobada.

També la consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, va expressar ahir el suport als vuit mestres que hauran de declarar al jutge per un possible delicte d’odi després de tractar l’actuació policial de l’1-O a classe.

“La llibertat d’expressió també és educació. No tolerem assetjament judicial als mestres. No tenim por”, va expressar Ponsatí a Twitter des de Bèlgica, on és juntament amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tres consellers del seu executiu.

Canvi de classe

Un d’aquests centres, després de rebre les queixes, va canviar els nens de grup perquè ja no tinguessin aquella mestra, i va alertar els altres docents perquè estiguessin al cas de qualsevol conflicte sobre la situació política. També haurien ofert a les famílies el suport dels psicòlegs de l’equip d’atenció pedagògica del centre, que haurien rebutjat. Tot i això, com a mínim tres famílies haurien acabat denunciant el cas a la Guàrdia Civil.