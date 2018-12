Citen a declarar l'exconseller Huguet per haver difós les dades personals d'una secretària judicial

L'exconseller d'ERC Josep Huguet declararà la segona setmana de gener davant el jutjat d'instrucció 22 de Barcelona, acusat d'un delicte de coacció i contra l'administració de justícia per una repiulada que contenia informació sobre la secretària judicial del jutjat número 13 de la capital catalana.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Huguet ha explicat que està sent investigat "per una repiulada del mes de maig on hi havia una fotografia, un nom i una adscripció política de la secretària del jutjat número 13 de Barcelona", que va ser el que va intervenir en l'escorcoll a la conselleria d'Economia el 20 de setembre.

L'exconseller ha explicat que a finals d'agost ja va anar a declarar davant la fiscalia, on se'l va informar del motiu pel qual estava sent investigat.

Segons Huguet, se li ha obert una investigació per la seva "rellevància pública", perquè l'administració judicial no ha actuat contra el conjunt dels mitjans de comunicació a qui la secretària judicial havia denunciat per haver "divulgat dades" sobre les seves afinitats polítiques.

Huguet (ERC) va ser conseller de Comerç, Turisme i Consum entre el 2004 i el 2006 en el govern català presidit per Pasqual Maragall, i del 2006 al 2010 va ser conseller d'Innovació, Universitats i Empresa en el govern tripartit que va presidir José Montilla.