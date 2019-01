Ciuró rebutja assumir Presidència en una trobada a Lledoners

La diputada del PDECat al Congrés i alcaldable de Sabadell, Lourdes Ciuró, va declinar ahir assumir el relleu de l'actual consellera de la Presidència, Elsa Artadi, en una reunió a la presó de Lledoners. Segons ha pogut saber l'ARA, Ciuró es va reunir amb els exconsellers i amb Artadi, que prepara el seu salt a l'Ajuntament de Barcelona com a número dos de l'exresponsable d'Interior Joaquim Forn sense un relleu clar.

Segons fonts coneixedores, Ciuró –que era un dels noms sobre la taula– es vol centrar ara en el projecte de Sabadell, en què concorrerà com a cap de llista per Junts per Catalunya. La resposta, expliquen aquestes fonts, és que "prioritza" el projecte de ciutat en què, assegura, porta treballant "més de dos anys”. Tanmateix, afegeixen les mateixes fonts, l’oferta ha estat un “honor”.

És per això que diverses fonts consultades de l'espai de JxCat també apunten a altres noms fora de l’executiu, com el de la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, o l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó. Les dues són pròximes a l'exconseller Jordi Turull, que fins ara tenia ascendència en el departament. Fonts del PDECat remarquen que en el cas que Calvet, pròxim a Rull, assumís la conselleria, hi hauria un canvi en la correlació de forces entre les famílies de JxCat.

Altres també han posat sobre la taula el retorn de l'exconseller Francesc Homs a Presidència, perquè ja ha complert la inhabilitació del Tribunal Suprem per la consulta del 9-N. Però fonts del seu entorn asseguren que ara està centrat en el judici i el seu despatx d'advocats.