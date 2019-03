Ciutadans acusa Torra i Borràs de veure com a "colons" els catalans d'origen andalús

El portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha acusat aquest diumenge el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Laura Borràs, de considerar els catalans d'origen andalús "com a colons". "A l'hora de la veritat molts separatistes i nacionalistes catalans segueixen considerant als andalusos, o els que van venir d'Andalusia, i els seus fills, com a colons", ha opinat en declaracions a la premsa des de Terrassa en motiu dels actes del Dia d'Andalusia.

Segons ell, un dels últims exemples és que JxCat i ERC "no fessin una declaració institucional al Parlament" en motiu del 28 de febrer -dia d'Andalusia- i, en canvi, "freqüentin" actes com el d'aquest diumenge a Terrassa o la Fira d'Abril. Carrizosa ha apuntat directament a Torra i Borràs, segons ell, per diferents declaracions de tots dos durant la seva trajectòria.

"Nosaltres reconeixem especialment la contribució de tantíssims ciutadans andalusos que van venir a mitjans del segle XX a Catalunya", ha conclòs Carrizosa.