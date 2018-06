Ciutadans busca el seu primer alcalde amb fitxatges estrella

El canvi de govern a Madrid ha descol·locat Ciutadans i ha trastocat les seves altes expectatives de cara a les eleccions municipals, on aspiraven a mantenir els resultats del 21-D i passar de no tenir cap alcaldia a governar algunes de les ciutats més poblades de Catalunya. Una fita que fien en part a l’arribada de fitxatges estrella -com en el cas de Manuel Valls- i per a la qual necessiten uns resultats molt elevats si no volen que es repeteixi l’escenari del Parlament, on van ser primera força però no van trobar suports per abandonar els bancs de l’oposició.

“Sortirem a guanyar a les grans ciutats”, assegura el responsable d’acció institucional del partit, Joan García. Dels 75 grups municipals de què disposa Ciutadans actualment, només 8 són en municipis de menys de 10.000 habitants. A més, el 70% dels seus regidors són a la província de Barcelona. Entre els ajuntaments a l’àrea metropolitana en el punt de mira hi ha Mataró i també l’Hospitalet de Llobregat, on fonts de la formació apunten que Miguel García podria repetir com a cap de llista. En les últimes setmanes ha sonat també el nom de l’exministre i exalcalde de l’Hospitalet Celestino Corbacho com a possible candidat. Segons ha pogut saber l’ARA, Corbacho donarà suport a Ciutadans a la ciutat, però encara no està clar si es presentarà a la llista del partit ni si ocuparà un lloc simbòlic en cas que ho faci. Amb tot, l’exsocialista s’ha vinculat a la plataforma d’Albert Rivera, España Ciudadana, i es preveu que el partit ho anunciï en l’acte de presentació de l’organització a Catalunya.

La plataforma pretén ser una eina per atreure fitxatges estrella i bastir llistes amb candidats independents a tot l’Estat. Corbacho ja ha manifestat que veu amb bons ulls la iniciativa, que es va presentar després que l’ex primer ministre francès Manuel Valls, que estudia una oferta de Cs per encapçalar una candidatura a Barcelona, expressés que preferia liderar una plataforma transversal constitucionalista.

Els municipis petits

Pel que fa als municipis més petits, el repte és tenir-hi presència. “El 2015 vam apostar per consolidar-nos en llocs molt estratègics”, explica García. Als llocs més petits, el discurs identitari que Cs explota a les grans ciutats no és tan efectiu. “Ens cal construir un missatge municipalista que s’adapti a cada situació”, assevera García. Als municipis de l’àrea metropolitana, fonts del partit assenyalen la seguretat com un dels temes a explotar. Amb tot, el discurs antiindependentista es mantindrà, especialment allà on el sobiranisme és fort. També a la província de Tarragona. “Possiblement serà el lloc on més creixerem”, assegura García. Les ciutats de Tarragona i Reus seran la punta de llança, però García també espera guanyar presència a Valls, Tortosa, Salou i Vilaseca.