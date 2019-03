Ciutadans denuncia la CCMA a la JEC per la cobertura de la manifestació a Madrid

Ciutadans ha denunciat la CCMA aquest dilluns a la Junta Electoral Central (JEC) per la cobertura que TV3 va fer de la manifestació contra el judici de l'1-O dissabte a Madrid. En el text de la denúncia, la formació taronja considera que el desplegament per informar de la protesta vulnera la pluralitat requerida als mitjans públics en període electoral. Així, reclama mesures compensatòries.

"TV3 va fer una cobertura especial informativa consistent en la retransmissió en directe exclusiva i excloent" de la manifestació de dissabte, exposa el text de la denúncia, que recorda que "almenys" dos dels partits que es presenten a les eleccions van donar suport a la manifestació: ERC i JxCat. En el mateix sentit, destaquen que la majoria dels encausats en el judici contra el qual es protestava són o han estat a les llistes d'aquests partits.

D'altra banda, la formació també considera que el format de la retransmissió "comporta una posada a disposició més enllà de l'estricta finalitat informativa neutral" i acusa els partits independentistes d'"aprofitar la manifestació" per "replicar i difondre el seu missatge electoral".

"Aquesta idea de la utilització dels mitjans públics com a caixa de ressonància de les candidatures independentistes es pot constatar perquè els informatius tant del migdia com de la nit obren amb la suposada notícia de la manifestació", apunta el text.

L'actuació de TV3 en campanya

No és la primera vegada que els partits reclamen mesures compensatòries després de l'extensa cobertura de TV3 en algunes protestes. El 2017, la Junta Electoral de Barcelona va estimar un recurs del PP per la cobertura de la cadena durant la campanya del 21-D, i va sancionar la televisió. En aquesta ocasió, els conservadors censuraven el canal públic per haver informat durant massa minuts de la manifestació de catalans a Brussel·les.

En aquella ocasió, el canal públic es va limitar a connectar un minut cada mitja hora de la manifestació –mentre que les privades espanyoles oferien molta més cobertura–, i en va parlar en els 'Telenotícies'. No obstant això, el PP va denunciar que la manifestació ocupava 13 minuts del noticiari, la qual cosa havia fet reduir el temps dedicat als actes de campanya. Durant els quinze dies previs a les eleccions, els mitjans públics no poden informar amb criteri periodístic, sinó que estan obligats a ser proporcionals per a cada partit, segons la representació que tinguin.

El 2015, la CCMA ja va haver de complir una resolució de la JEC que els obligava a compensar els partits que no participaven a la Via Lliure (que coincidia també amb la campanya de les autonòmiques) per poder mantenir la cobertura prevista a TV3 i Catalunya Ràdio. Els va compensar amb espai a la cadena "en un dia festiu i amb la mateixa durada", tal com va fixar la JEC.

La CCMA no va compartir el posicionament de la JEC en cap de les dues ocasions i va anunciar recurs. En aquesta ocasió, la manifestació a Madrid no ha coincidit encara amb el període de campanya electoral (sí amb el de precampanya). Caldrà veure si l'organisme es posiciona de la mateixa manera.