Ciutadans acorda votar a favor de la sisena pròrroga de l'estat d'alarma

Continua el joc d'equilibris del govern espanyol per aprovar una nova pròrroga de l'estat d'alarma. El PSOE ha arrencat avui el sí de Cs a la votació de la sisena pròrroga, que s'allargarà fins al 21 de juny, i d'aquesta manera l'executiu de Pedro Sánchez obté els suport necessaris per tirar-la endavant després d'aconseguir també el vot favorable del PNB i l'abstenció d'ERC, que en les dues últimes s'hi havia manifestat en contra. El govern espanyol ha acceptat les condicions de la formació taronja i s'ha compromès a incloure al decret mesures "idèntiques" per a tot Espanya "sense perjudici de la progressió sanitària de cada territori" i a presentar abans del 15 de juny una regulació de la sortida de l'estat d'alarma per als territoris afectats. El govern espanyol també es compromet a comptar amb totes les comunitat autònomes al Consell Interterritorial de Salut per analitzar el marc jurídic per garantir una sortida ordenada de l'estat d'alarma.

Desde @CiudadanosCs apoyaremos la última prórroga del estado de alarma. Lo haremos por prudencia, pensando en el interés general y porque creemos que es la mejor forma de garantizar una salida del mismo sin arriesgar pasos atrás en esta dura lucha contra el Coronavirus. — Edmundo Bal 🖤🇪🇸 (@BalEdmundo) June 2, 2020

Ho ha anunciat el portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, al seu compte de Twitter, on ha assenyalat pe què Cs donarà suport a la sisena pròrroga de l'estat d'alarma: "Per prudència, pensant en l'interès general i perquè creiem que és la millor forma de garantir una sortida sense arriscar passos enrere en aquesta dura lluita contra el coronavirus". Posteriorment, en una entrevista a Telecinco, el dirigent espanyolista ha assegurat que l’acord assolit entre la seva formació i el govern espanyol assegura una sortida “igualitària” de la crisi sanitària i garanteix que no hi haurà “elements polítics” que decideixin els canvis de fase. Bal ha celebrat que ERC i el PNB “s’enfadin” pel seu acord amb el president espanyol, Pedro Sánchez, perquè al seu entendre és una demostració que Cs “va per bon camí”.

Es tracta, segons Bal, d’evitar que “pel fet que políticament el govern espanyol necessiti el suport del PNB o qualsevol altre grup, un territori aconsegueixi un avantatge injust o desigual”. “Els extremenys, els madrilenys, els andalusos, els bascos i els catalans en sortiran tots igual -ha sentenciat-. No hi haurà elements polítics de decisió, sinó elements purament tècnics i sanitaris perquè els que es troben en la mateixa situació es trobin també en la mateixa situació jurídica, en la mateixa fase, i per tant que ERC o el PNB no puguin vincular el seu vot a un canvi de fase”, ha afirmat.

Caldrà veure com afecta ara el suport de Cs a l'acord del PSOE amb els republicans. I és que el govern espanyol va pactar amb ERC la cessió de la gestió de la desescalada a les comunitats quan els territoris passin a la fase 3. Els republicans defensen que, malgrat que els seus vots serviran per allargar 15 dies més l'estat d'alarma, ho fan a canvi de "forçar" el govern de l'Estat a començar un "retorn" de les competències que havia manllevat a les comunitats amb l'esclat de la pandèmia. ERC subratlla que el seu acord amb el PSOE inclou, per exemple, que les comunitats podran començar a prendre algunes decisions per si mateixes a la fase 3 de la desescalada.

De fet, la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va assegurar ahir que el pacte dels republicans amb el PSOE deixava Ciutadans en la "irrellevància" i sense capacitat d'influir, malgrat que el partit taronja encara no s'havia pronunciat sobre el seu aval a la pròrroga. Vilalta va arribar a dir que el pacte dels republicans amb el PSOE recuperava la majoria que va fer president Pedro Sánchez i que això era beneficiós per a la "resolució del conflicte" amb Catalunya i també per fer polítiques progressistes.

Cs també ha acordat que Sánchez aprovi un pla de reactivació del turisme abans del 15 de juny que comptarà amb una línia d'avals de l'ICO de 2.500 M€ per garantir la liquiditat del sector i 151 milions d'euros d'inversió en la transformació i digitalització. Edmundo Bal no va voler aclarir ahir el sentit del seu vot després de la reunió de l'executiva, però sí que va remarcar que mantindrien els criteris de "coherència" i "prudència" mentre continuaven negociant amb el govern espanyol un acord que s'ha tancat avui.





El PNB no veu clar el pacte amb Cs

El president del PNB, Andoni Ortuzar, ha dit que l’acord del govern espanyol amb Cs per aconseguir el sí de la formació d’Inés Arrimadas a la sisena pròrroga de l’estat d’alarma és “confús”. “Sol·licitarem algun aclariment al govern espanyol perquè l’acord que a què han arribat amb Cs no sigui contradictori amb el que han firmat amb nosaltres i amb ERC”, ha afirmat Ortuzar aquest dimarts al matí en una entrevista a Telecinco. Segons el líder dels nacionalistes bascos, el text de l’acord amb Cs sembla que implica “tornar a la situació prèvia de comandament únic”, i aquests "no són els termes” que han pactat ells.

Prèviament, en una entrevista a Onda Cero, ha insistit que el govern de Pedro Sánchez ha de mantenir una diàleg "preferent" amb els que van donar suport a la seva investidura, i ha recordat que el seu partit "ha posat l'espatlla" i ha votat sí a totes les pròrrogues de l'estat d'alarma, tot i que no els va agradar com es va formular des d'un principi. Tanmateix, ha apuntat que aquesta sisena pròrroga els satisfà més pel sistema de "comandament compartit i de cogovernança".

Ortuzar ha opinat que si l'executiu espanyol hagués plantejat aquests conceptes en l'anterior pròrroga hauria obtingut el suport dels jeltzales i d'ERC, i s'hauria estalviat "el circ" que es va viure al Congrés, amb Ciutadans d'una banda i amb EH Bildu de l'altra avalant la cinquena pròrroga. "En política cal ser coherent, i la coherència a aquest govern la donen els partits que vam donar suport a la seva investidura; i és amb aquests partits que cal fer un exercici preferent de diàleg i un treball fins que s'aconsegueixi l'acord", ha subratllat.

Garzón avala l'acord amb la formació taronja i obre la porta a pactar-hi els pressupostos

El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha considerat "positiu" l'acord amb Cs per aprovar la sisena pròrroga de l'estat d'alarma i ha obert la porta a pactar els pressupostos generals de l'Estat amb la formació d'Inés Arrimadas. En una entrevista aquest dimarts al matí a la Cadena SER, Garzón ha dit que és una "bona notícia" que els partits "comencin a abandonar les trinxeres" que han portat a una "política hostil". El ministre de Consum ha argumentat la necessitat del "diàleg" i la "negociació" per tractar elements fonamentals, com la lluita contra l'atur, que serien "impossibles" d'abordar si es pensa "tot el dia en les eleccions". "És bo que anem trencant aquesta dinàmica", també amb una futura negociació dels pressupostos, ha dit.