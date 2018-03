El PP demanarà al Parlament que condemni "la violència" al carrer per part dels CDR

Després dels últims empresonaments, els Comitès de Defensa de la República han sortit al carrer per manifestar-se a les principals ciutats de Catalunya, però també efectuant diversos talls de carreteres. Tot plegat ha provocat diversos enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. Davant d'aquesta situació, el PP vol demanar al ple del Parlament convocat per demà que "condemni la violència dels radicals independentistes dels Comitès de Defensa de la República". Així ho ha expressat el líder dels populars a Catalunya, Xavier García Albiol, a través d'un tuit i han confirmat fonts del partit a l'ARA.

Mañana en el @parlamentcat el @PPCatalunya presentaremos a votación una propuesta para que se condene la violencia de los radicales independentistas de los Comités Defensa de la República que están sembrando el caos en varios puntos de Cataluña. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 27 de marzo de 2018

Albiol considera que els CDR estan "sembrant el caos en diversos punts de Catalunya". El PP no havia presentat cap proposta de resolució per al ple de demà, però el que ha fet és presentar esmenes en algunes de les propostes de resolució que presenten els grups. Així, segons han explicat fonts populars, estan negociant amb Ciutadans i el PSC les esmenes que demanin condemnar aquesta "violència" per part dels CDR.

El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha confirmat que estan negociant aquests textos, però que encara no hi ha una postura tancada. "Respectem tota manifestació a la via pública que compti amb els permisos necessaris i s'hagi convocat adequadament, però condemnem aquelles manifestacions que provoquin perjudicis a d'altres i que no comptin amb el compliment dels requisits legals", ha explicat el diputat del grup taronja en roda de premsa al Parlament.

Un ple "xou"

Roger Torrent va convocar ahir un ple per a aquest dimecres a les 10 del matí on s'han de debatre diferents propostes de resolució, entre les quals n'hi ha dues de JxCat, ERC i la CUP en què demanen l'alliberament de tots els presos polítics i que s'apliquin les mesures cautelars decretades per l'ONU per garantir la investidura de Jordi Sànchez, però també de Carles Puigdemont i Jordi Turull. Ciutadans ja ha criticat l'objectiu del ple, perquè considera que no servirà per desbloquejar la investidura. "Tenim un altre ple xou que s'ha convocat amb urgència extraordinària amb dos dies; quan ho demana ERC es convoca en dos dies, però quan ho demana Ciutadans, triguen tres setmanes", ha lamentat el portaveu del partit taronjat, Carlos Carrizosa, al Parlament.

Amb tot, Ciutadans ha anunciat que participaran en el ple de demà, on demanaran formalment la dimissió de Roger Torrent com a president del Parlament, perquè censuren que fes un missatge institucional diumenge al vespre després de la detenció de Carles Puigdemont i de les manifestacions a diverses ciutats catalanes com Barcelona. "Ha utilitzat el Parlament per fer un missatge institucional que no havia comentat amb cap dels grups; això és actuar de manera arbitrària", ha dit Carrizosa.

Ciutadans no ha volgut que la seva petició de compareixença de Roger Torrent davant del ple es fes en la sessió de demà, malgrat haver-ne reclamat la urgència en reiterades ocasions -i haver presentat un recurs d'empara al TC perquè considerava que s'estaven vulnerant els drets dels diputats a no convocar-se aquest ple "del desbloqueig" de forma urgent-: "No volem fer més tripijocs que només busquen netejar la imatge del president del Parlament", ha justificat Carrizosa, que ha explicat que volen que es mantingui aquesta compareixença de Torrent pel ple del dia 5 d'abril.

Carrizosa també ha afegit, sobre les mesures cautelars de l'ONU per garantir la investidura de Sànchez: "És reglamentari que es facin mesures cautelars quan l'ONU admet a tràmit un recurs, es produeixen en qualsevol cas i en qualsevol país. De tota manera, a Espanya es compleixen les lleis i Jordi Sànchez està privat de part dels seus drets perquè està investigat per delictes molt greus".

La investidura a distància, al CGE

Ciutadans també ha anunciat que ha demanat un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries perquè es pronunciï sobre la modificació de la llei de la presidència que va proposar JxCat en solitari per permetre la investidura a distància. "És una reforma que es fa a mida dels partits independentistes", ha afirmat Carrizosa, que també ha argumentat que aquesta modificació no es pot fer per lectura única perquè forma part "del bloc estatutari".

Els PSC - Units per Avançar també ha presentat un recurs davant del Consell de Garanties Estatuàries perquè consideren que és necessari que el candidat a presidència sigui a la cambra en un debat d'investidura, cosa que "ha d'excloure tota possibilitat de suplència o substitució" en el cas d'un debat d'investidura a distància.

Els socialistes creuen que la tramitació "per urgència i de lectura única" que ha demanat JxCat és perquè si la reforma tira endavant estigui "disponible" per si Puigdemont torna a postular-se com a candidat a la presidència. Per tot plegat el PSC al·lega al Consell de Garanties que es tracta d'una "proposta feta a mida i encaminada a permetre, sigui com sigui, la investidura" del cap de llista de JxCat.