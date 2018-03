Ciutadans insisteix que Torrent ha de comparèixer al ple: "No s'entendria que no ho fes"

Per a Ciutadans és "lògic" que el president del Parlament, Roger Torrent, "ha de comparèixer al ple" per donar "explicacions" sobre com pensa desbloquejar la investidura. Encara que no està reglat que el president de la cambra catalana hagi de comparèixer davant els diputats -i, de fet, no ho ha fet mai-, el número dos del partit taronja, Carlos Carrizosa, ha considerat aquest dilluns en roda de premsa que la situació "d'excepcionalitat" a la institució ho justifica. "Podem declarar la independència i després no pot comparèixer Torrent al Parlament?", s'ha preguntat Carrizosa: "Si s'hi oposa ja sí que no entenem res".

La setmana passada, la mesa del Parlament va admetre a tràmit la convocatòria d'un nou ple que exigia Ciutadans, però va rebutjar el punt de la petició del partit en què s'instava Torrent a comparèixer al ple. Davant això, el partit taronja va presentar tres noves iniciatives per intentar forçar que el president de la cambra doni explicacions als diputats: una petició de compareixença, un nou redactat del punt 2 de la proposta de resolució en què el partit "instava" Torrent a comparèixer -en el nou escrit es canvia el verb per "sol·licita", amb la qual cosa Cs entén que la compareixença quedaria en mans de Torrent-, i una petició de reconsideració de la decisió que la mesa del Parlament va prendre la setmana passada. "És molt difícil que puguin oposar-se a què Torrent comparegui", ha assegurat Carrizosa: "Com van dir els propis lletrats del Parlament, la clau del desbloqueig depèn del senyor Torrent".

"Torrent ha de desconvocar el ple suspès"

En el mateix sentit, Carrizosa ha exigit a Torrent que "desconvoqui el ple d'investidura suspès" per tornar a posar en marxa els terminis per a la formació de Govern. Precisament apel·lant al reglament, el número dos de Ciutadans ha argumentat que "la figura del ple suspès no existeix". Amb tot, Carrizosa no creu que el ple d'investidura es convoqui abans del 30 de març - dia en què finalitzaria el termini per a la formació del nou executiu si el ple de Sànchez no hagués estat suspès-, perquè encara que una resolució del Tribunal Constitucional (TC) forcés a reactivar el calendari, difícilment tindria caràcter retroactiu.

Carrizosa ha recordat, a més, que Ciutadans s'oposarà radicalment, a la reunió de la mesa i la junta de portaveus prevista per aquesta tarda, a la modificació de la llei de presidència per investir un candidat a distància: "Constituiria un atropellament dels drets dels diputats", ha sentenciat, i ha retret a Junts per Catalunya (JxCat) i ERC que vulguin fer "modificacions del reglament a cop de lectura única".