Ciutadans titlla l'acció del govern de Sánchez d'"inoperant"

Després d'afirmar que el govern català és "inútil", el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha considerat aquest divendres que el govern espanyol de Pedro Sánchez és "inoperant". "No ha fet res més enllà d'ocupar la Moncloa i l'Estat col·locant-hi amics", ha sentenciat. Així ha valorat en roda de premsa l'acció de govern de Pedro Sánchez, el dia en què el president espanyol ha fet balanç dels dos primers mesos al capdavant de l'executiu.

Així, Villegas ha afirmat que Sánchez és "incapaç" de "tirar endavant la llei del sostre de despesa" i ha afirmat que "l'acció de govern feta fins ara té poques perspectives de ser bona per a tots els espanyols". "Espanya necessita un govern fort i legitimat –ha sentenciat–. El de Sánchez és un govern dèbil i hipotecat".

Ciutadans ha anunciat, a més, que demanaran la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per haver destituït el coronel de la UCO de la Guàrdia Civil. "Primer va asfixiar la UCO econòmicament i ara l'escapça", ha lamentat Villegas, que ha recalcat que la decisió ha generat "malestar en els cossos i forces de seguretat de l'Estat". El secretari general del partit creu que la decisió del ministre ha estat propiciada o bé pels "pactes amb els separatistes" o bé perquè el PSOE tindria "por de les actuacions i investigacions de la UCO en l'àmbit del PSOE".

Carrega contra Casado

Villegas també ha carregat contra el nou president del PP, Pablo Casado, que ahir es va reunir amb Sánchez. "Va ser la fotografia del vell bipartidisme decadent que es reuneix incapaç de treure cap conclusió bona per al país –ha considerat–. Un president del govern que no ha passat per les urnes es reuneix amb un president del PP que va perdre les primàries entre els seus afiliats –ha sentenciat–. Són part dels problemes d'Espanya i no de la solució", ha insistit, i ha reivindicat que cal obrir "una nova etapa de regeneració, reformes profundes i modernització del país".