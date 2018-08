Sánchez demana "paciència" a Casado amb Catalunya i es compromet a no obrir "cap via judicial més"

Pedro Sánchez ha comparegut aquest divendres des de la Moncloa en roda de premsa per fer balanç dels dos primers mesos al capdavant de l'executiu socialista. És una tradició establerta des de José Luis Rodríguez Zapatero que el president espanyol s'acomiadi responent a les preguntes dels periodistes abans de marxar de vacances. Sánchez ha assegurat que "els espanyols se senten reconeguts en el seu govern" perquè Espanya és "majoritàriament" progressista i aplaudeixen "una nova època de canvi". Ha emfatitzat que té "un full de ruta clar i definit fins al final de la legislatura" amb "ànim de consens i de diàleg" i ha descartat de moment la convocatòria d'eleccions anticipades. "La debilitat que més em preocupa és la de l'estat del benestar", ha dit sobre el 'no' de l'oposició al sostre de despesa i la possibilitat de no aprovar uns nous pressupostos.

El president espanyol no ha parlat extensament de Catalunya durant la seva introducció de balanç inicial, però sí que s'ha presentat com un garant de la "cohesió territorial" i ha presumit d'haver reunit fins a 18 sectorials -tot un "rècord"- en només dos mesos. Sobre la Comissió Bilateral, s'ha mostrat esperançat sobre els "treballs que comencen " i espera que "donin fruits" abans de finals d'any. "Tenim els instruments per articular consensos i la ferma voluntat de dialogar per millorar la cohesió territorial", ha assenyalat. Com a prova de "bona voluntat", ha anunciat un nou acord per "donar un nou impuls" a l'eix mediterrani.

Ja en el torn de preguntes, ha demanat "paciència" al president del PP, Pablo Casado, i ha defensat la nova operació diàleg del govern espanyol perquè "no vol obrir cap nova via judicial més" -i ho ha "garantit"-. "El més important i l'objectiu a curt termini és normalitzar les relacions de les institucions en benefici de tothom", ha afirmat assegurant que els límits sempre són la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. Per això ha insistit que cal "pedagogia i generositat" perquè calen anys per resoldre un conflicte de gairebé 10 anys també. "Els que no volen el diàleg, quina forma de fer política volen?", li ha preguntat en aquest sentit al líder del PP després de la reunió d'ahir.

També ha demanat "paciència" als mitjans de comunicació en aquesta matèria i ha "agraït" a Casado que posi a disposició la majoria absoluta del PP al Senat per aplicar un article 155 reforçat, però en aquest sentit li ha demanat "lleialtat" per acceptar l'operació diàleg perquè "els que tenen conviccions fermes són els que sempre volen dialogar" perquè saben quins són els "límits". En conversa informal en periodistes, ha garantit que no donarà suport a la reforma del Codi Penal que proposarà el PP al Congrés per tipificar com a delicte la convocatòria de referèndums il·legals. "Nosaltres no volem judicialitzar" la solució", ha destacat.

Una votació que sumi el 80%

A més del diàleg, la solució que torna a posar Sánchez sobre la taula "és una votació". El passat 17 de juliol, durant la presentació del seu programa de govern davant del Congrés, el president espanyol ja va anunciar que "a Catalunya caldrà votar". Però avui ha explicat més. Al final de la roda de premsa, ha destacat que el govern socialista està a favor de que els catalans "votin un acord polític que representi el 80% de la societat catalana", que no sigui de "ruptura" i que sigui "constitucional i d'acord amb l'estatut". Sánchez no ha aclarit però la seva proposta. Considera que s'ha de votar "alguna cosa", però descarta que sigui aquesta legislatura ni que sigui un nou estatut ni una reforma de la Constitució. A més, en conversa informal amb periodistes, ha emfatitzat que Casado s'hauria de "menjar" aquesta votació i acceptar-la igual que el PSOE va fer "lleial" i va acceptar l'aplicació del 155.

Una de les opcions que sondeja el govern espanyol és que sigui una consulta perquè els catalans votin si volen tornar a l'Estatut tombat pel Trbiunal Constitucional o no. Sigui com sigui, la Moncloa intenta guanyar temps davant l'independentisme a les portes d'una tardor que es preveu calenta amb els judicis contra el Procés a l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem.

El rei serà en l'homenatge del 17-A a Barcelona

Com a prova de la normalitat de les institucions, Sánchez ha confirmat que Felip VI assistirà a l'homenatge de l'any dels atemptats de Barcelona i Cambrils el pròxim 17 d'agost. "És un aniversari que exigeix que hi siguem tots", ha dit, per "solidaritat i respecte amb les víctimes". "El cap d'estat hi anirà perquè el que traslladarem és la solidaritat al conjunt de la societat espanyola", ha afegit.

El president espanyol ha fet una defensa aferrissada de Felip VI per estar al capdavant d'una monarquia "renovada" i no ha volgut entrar a valorar el cas Corinna perquè creu que el director del CNI ja ha donat prou explicacions al Congrés sobre els possibles negocis del rei emèrit Joan Carles I a l'estranger. Preguntat sobre per què defensa la monarquia "renovada" actual i si també ho era l'anterior, Sánchez ha dit que "ara tenim una monarquia exemplar" i que "també" ho era la de Joan Carles I.