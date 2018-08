Grande-Marlaska destitueix el coronel de la UCO de la Guàrdia Civil per "pèrdua de confiança"

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituït el coronel de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Corbí, per "pèrdua de confiança", segons han confirmat a Europa Press fonts del ministeri.

La decisió s'ha pres després que Sánchez Corbí signés el passat 25 de juliol una ordre interna comunicant als diferents departaments que quedava "temporalment suspesa" qualsevol activitat de la UCO que requerís realitzar despeses de la partida Fons de Despeses Reservades.

Fonts del ministeri de l'Interior han explicat a Europa Press que el llavors cap de la UCO va adoptar aquesta decisió sense haver rebut cap ordre superior, ni dels seus comandaments ni del poder judicial, i que amb ella es van posar en risc operacions policials que estaven en marxa.

Segons al·lega el departament dirigit per Grande-Marlaska, el que estava fent el nou equip al ministeri era una "avaluació" de les despeses per analitzar com s'estaven aplicant les partides pressupostàries disponibles, però en cap cas s'havien suspès ni anul·lat els fons de la UCO.

Una proposta de Félix Azón

La decisió de cessar Sánchez Corbí ha sigut proposada pel director general de la Guàrdia Civil, Félix Azón, i ratificada per la secretària d'Estat de Seguretat, Ana Botella.

L'ordre interna signada per Sánchez Corbí ja va provocar la reacció de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC), majoritària dins de l'institut armat, que va demanar explicacions al ministeri de l'Interior.

En un comunicat, AUGC va reconèixer el seu "desconcert" perquè considerava "incomprensible" que una unitat d'elit com la UCO ordenés el cessament de totes les activitats per falta de fons. "Recordem que són molts els casos que la Guàrdia Civil està investigant relacionats amb delictes com el crim organitzat, la corrupció o el narcotràfic", assenyalaven.