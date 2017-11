Clam als carrers i les places per reclamar la llibertat dels presos

Clam per a la llibertat de presos. Poques hores més tard que la jutge de l'Audiència Nacional hagi decretat presó incondicional per a sis consellers del Govern i el vicepresident, Oriol Junqueras, unes 20.000 persones s'han desplaçat fins al Parlament de Catalunya, segons fonts de la Guàrdia Urbana, per reclamar que surtin de la presó i reivindicar l'executiu que presideix Carles Puigdemont com el govern "legítim" de Catalunya. Al reclam de la llibertat per Jordi Sànchez (ANC) o Jordi Cuixart (Òmnium), s'hi ha sumat doncs el reclam de la meitat de l'executiu català, els membres del qual ingressaran aquesta nit en diverses presons de Madrid.

Els actors Joel Joan i Carme Sansa han estat els encarregats de llegir el manifest, impulsat per l'ANC i Òmnium, en el qual s'ha denunciat que la justícia espanyola és "parcial" i que representa una "discriminació negativa". El manifest ha denunciat que "des del franquisme que l'autogovern no patia una vexació així", així com ha criticat la voluntat de "treure'ns la llibertat a tots" i a persones que han estat escollides "per representar-nos". S'ha fet també una crida a sortir al carrer de manera "ferma i pacífica", però "amb tota la determinació". El manifest també ha fet referència als comicis del 21 de desembre: "Si el PP, Cs i el PSC volen usurpar les institucions catalanes, utilitzarem les eleccions il·legítimes per recuperar-les, no ens les deixarem perdre". Durant la lectura del text, els concentrats han aixecat cartells demanant la llibertat dels presos.

La concentració, convocada per les entitats sobiranistes, ha comptat també amb la presència de representants polítics. Alfred Bosch, d'ERC, ha sigut clar en el seu posicionament: "Guanyarem perquè tenim una causa justa". Ha defensat que les persones empresonades "no han fet mai mal a una mosca i que no han robat com altres que no són a la presó". També ha parlat Neus Munté, exconsellera de Presidència, que s'ha mostrat amb "molt dolor", però que ha assegurat que la societat catalana sabrà "canalitzar la indignació amb mobilització, aturades i força democràtica". En la mateixa línia, Carles Riera, diputat de la CUP, ha cridat a la mobilització permanent i a la vaga general per reivindicar el govern "legítim" i "republicà" de Catalunya. Ovacionat en pujar a l'escenari, Albano Dante Fachin, líder de Podem Catalunya, ha assegurat que l'anunci d'avui "ho canvia tot" i ha exigit "una resposta unitària".

Per la seva banda, Magda Casamitjana (MES) ha demanat fermesa: "Ens volen a tots tancats a la presó i no ho aconseguiran, els esperarem aquí, dempeus". En la mateixa línia s'ha expressat Núria de Gispert, expresidenta del Parlament, que ha denunciat l'empresonament del govern "legítim" de Catalunya. També ha defensat la necessitat "d'arrasar a les urnes" i de "demostrar que no tenim por a votar". Tots els representants polítics que han parlat han coincidit a expressar solidaritat per les famílies i escalf pels membres del Govern empresonats, també per Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

Les persones concentrades han cridat diverses consignes com "no esteu sols", "llibertat de presos polítics", "ni un pas enrere", "Puigdemont és el nostre president" o l'himne dels Segadors, moment en què els manifestants davant del Parlament han encès les pantalles dels mòbils com a espelmes per reclamar l'alliberament dels presos. Un altre dels crits que més s'ha repetit és el de la "vaga general" per donar resposta a l'empresonament de líders polítics i socials.

Girona

540x306 L'alcaldessa de Girona Marta Madrenas, acompanyada d'altres batlles de la demarcació / DAVID BORRAT L'alcaldessa de Girona Marta Madrenas, acompanyada d'altres batlles de la demarcació / DAVID BORRAT

A Girona, unes 15.000 persones s'han afegit a la concentració que ha deixat la plaça del Vi petita. L'alcaldessa Marta Madrenas, acompanyada d'altres batlles de la demarcació, ha denunciat que avui "han robat el nostre govern en nom de la justícia. Deu homes i dones estan tancats a presons estrangeres i no ho podem permetre". A més, ha demanat a tots els alcaldes que pengin crespons negres a les façanes dels ajuntaments i que les banderes pengin a mitja asta. "El dia 21-D hem de rebentar les urnes, hem de guanyar, que el món ens està mirant", ha conclòs Madrenas. En una altra intervenció, l'eurodiputat Josep Maria Terricabras ha explicat que "és una vergonya ser eurodiputat català per com ens tracten a Europa però no els donaré la satisfacció de plegar". Sobre la relació amb l'Estat, Terricabras ha proclamat que "ja ens hem independitzat". Entre els parlaments, els manifestants han cridat consignes com "llibertat", "vaga general" o "som República". Un pilar de dol dels Xoriguers de la UdG i el Cant dels Segadors ha posat el punt final a la manifestació de Girona, que ha acabat davant dels Jutjats i que ha aplegat més de 10.000 persones, segons dades de la policia local.

Lleida

Crits de "llibertat" sense parar. Unes 3.000 persones s'han concentrat a la plaça de la Paeria de Lleida per expressar el seu rotund rebuig a la decisió de la jutgessa d'enviar a presó els vuit consellers del Govern destituïts després d'haver declarat aquest dijous a l'Audiència Nacional. Moltes persones hi han acudit amb xiulets i estris per fer cassolada. Les consignes de "llibertat" s'han barrejat amb crits de "Ros dimissió". L'alcalde de Lleida, per la seva banda, ha declarat que ningú hauria volgut viure mai l'empresonament de persones que ''van ser elegides pels ciutadans de Catalunya per regir el país'' i ha afirmat, des del respecte a la justícia, la jornada d'avui és un ''dia trist'' pels catalans.

Tarragona

A crits de "no passaran" i demandes d'unitat de cara al 21-D, unes 5.000 persones s'han concentrat davant de l’Ajuntament, a la Plaça de la Font de Tarragona. Les consignes, però, han tocat temes també locals i han demanat la dimissió de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, del PSC. El partit ha estat objecte de les crítiques del regidor Pau Ricomà, d'ERC, que ha denunciat que "no pot ser que una força progressista com el PSC giri l'esquena al país". També ha parlat el regidor del PDECat Albert Abelló, ha remarcat la necessitat de dur a terme mobilitzacions "pacífiques": "Si ho fem així, ho aconseguirem". Abelló ha fet el símil del procés sobiranista amb "una cursa de fons amb obstacles" a superar.

Sabadell

540x306 Concentració a la plaça de Sant Roc de Sabadell Concentració a la plaça de Sant Roc de Sabadell

A la capital del Vallès Occidental, s'ha omplert la plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament.

Granollers

540x306 La plaça de la Porxada de Granollers La plaça de la Porxada de Granollers

Al Vallès Oriental, a la plaça de la Porxada de Granollers centenars de persones han demanat la dimissió de l'alcalde socialista Josep Mayoral. Els ciutadans volen que faci el mateix que l'alcalde del PSC de Terrassa.

Vic

540x306 La manifestació a la plaça Major de Vic La manifestació a la plaça Major de Vic

Les concentracions s'han reproduït arreu del territori, també a la capital d'Osona, on s'ha produït una manifestació a la plaça Major de Vic.