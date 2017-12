Colau: "No farem promeses que no es puguin complir i portin a la frustració"

Els comuns confien que la promesa de fer possible "el canvi" amb la qual van arribar a l'Ajuntament de Barcelona els serveixi per fer el salt la Generalitat. Així ha quedat palès aquest dissabte en un acte de precampanya al Canòdrom Parc de Recerca Creativa, on Ada Colau i Xavier Domènech han posat en valor la feina feta al capdavant del consistori per reivindicar-se com la millor opció a nivell social i nacional a les eleccions del 21-D.

L'alcaldessa de Barcelona ha garantit que el vot a Catalunya en Comú-Units Podem "no serà per fer política contra ningú" sinó per fer política "a favor de posar l'agenda social al centre" i "d'"avançar en l'autogovern i no perdre'l, com ens ha passat ara". "I ho farem amb la màxima honestedat [...] serem gent honesta i no farem promeses que no es puguin complir i portin la frustració al país", ha afegit, disparant contra el Govern de Junts pel Sí, al qual ha acusat d'haver actuat amb "interessos de partits".

Colau ha reivindicat Domènech, cap de llista dels comuns, com "una persona de consens i diàleg" capaç de teixir ponts "entre posicions aparentment irreconciliables" i de "recosir majories socials". Una qualitats de la qual també fa gala el candidat del PSC, Miquel Iceta, amb qui els comuns es disputaran una part dels vots en aquests comicis. Domènech, que avui feia anys, ha assegurat -com també fan els socialistes- que la seva candidatura és "l'alternativa" als fonts independentista i unionista, entre aquells que "han governat i ens han portat al caos i la confusió" i "aquells que estan recolzats per José María Aznar".

"El que ens proposen és un malson", ha dit, afirmant que els comuns volen "construir i i somiar un nou país". El candidat ha insistit molt en la idea de portar el "canvi" de l'Ajuntament a la Generalitat, dues institucions -ha remarcat- entre les quals hi ha "50 passes". "Que allò que hem fet a Barcelona ho fem al Govern de la Generalitat, que allò que hem fet a Barcelona ho fem a tot Catalunya, són tan sols 50 passes", ha dit, afegint: " 50 passes són poques per nosaltres, però seran un pas immens per tot Catalunya!"

"Ens diran que no es possible, que no ho podrem fer. Però ho hem fet possible", ha continuat, entre crits de "Sí se puede!" Domènech ha afegit, a més, que els que intentaran negar que sigui possible "són els mateixos que ens diuen que havíem d'esperar el compliment dels fulls de ruta que excloïen a part del país i que ens han portat a un atzucac". "No poden esperar els més d'un milió de catalans condemnats a un futur sota llindar de pobresa, a dones que veuen com es retallen els pressupostos d'igualtat i contra la violència de genere [...], als treballadors precaris", ha reblat.

"Ni Montoro ni el TC poden ser excuses"

Colau, que ha arrencat la seva intervenció assegurant que estem davant d'un moment "molt complicat per Catalunya", ha afirmat que "fa massa temps que no es governa", parlant d'una "situació d'excepció permanent" i de "molta tensió". "Necessitem veure la llum al final del túnel [...] Necessitem que la Generalitat prioritzi l'accés als drets bàsics com l'habitatge, la sanitat, l'educació", ha dit.

Després de recordar que, malgrat les dificultats, el seu govern ha "doblat" la inversió social a Barcelona i "multiplicat per quatre" el pressupost per les polítiques d'habitatge, entre d'altres, ha deixat clar que les limitacions competencials i de finances no poden ser una "excusa". I Domènech ha recollit el guant: "Ni Montoro ni el TC poden ser obstacles ni excuses per fer polítiques per la gent".

El primer tinent d'alcalde de la ciutat, Gerardo Pisarello, ha posat en valor, precisament, la feina feta durant els dos anys i mig que els comuns governen a Barcelona, al llarg dels quals -ha destacat- han "batallat contra Montoro" perquè no imposi a la capital catalana les retallades i l'austeritat. Pisarello ha assegurat que el govern municipal ha apostat per la inversió responsable a la ciutat malgrat que se'l va acusar d'espantar els inversors, i que al mateix temps ha apostat pel "teixit cooperatiu i col·laboratiu" i unes "finances transparents, ètiques i democràtiques".

Una manera de fer, ha assenyalat, que només ha estat possible gràcies a les "aliances amb tots els ajuntaments del canvi" a l'Estat. "Si hem pogut plantar cara a Montoro és perquè ho hem fet amb aliances amb altres ciutats [...] Necessitem una Generalitat còmplice d'aquest canvis. Volem una generalitat municipalista, que porti al seu ADN el compromís amb el municipalisme", ha remarcat, deixant clar que això passa pel salt dels comuns al Govern de la Generalitat.

"Necessitem un canvi", s'hi ha sumat la regidora a l'Ajuntament de Barcelona Laia Ortiz, que també ha centrat les seves paraules en reivindicar la tasca de BComú a l'Ajuntament. "Hem posat l'economia al centre de les prioritats de la gent", ha afirmat. En aquest sentit, ha lamentant que la Generalitat no hagi estat còmplice dels esforços en les polítiques socials: "Estem ampliant recursos i estem fent-ho sols", ha assegurat, retraient al Govern de Puigdemont que àmbits com l'educació no hagin estat una "prioritat". "Necessitem un canvi que no s'amagui darrere la injustícia i tingui clars els drets i prioritats", ha conclòs.

La tinent d'alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha insistit que Catalunya en Comú és qui pot portar aquest canvi: "Els comuns governem, gestionem i solucionem la vida de la gent", ha dit, exemplificant les seves paraules amb els esforços que ha fet l'Ajuntament en matèria d'urbanisme, transport públic o ecologia i en la lluita contra l'especulació urbanística, la corrupció o els pisos turístics il·legals. "Necessitem una Generalitat que governi a favor dels barris populars i no en contra", ha dit, sentenciant: "Vam somiar el canvi a Barcelona i el vam fer possible. Somiem el canvi a la Generalitat, fem-lo possible amb el Xavier Domènech al capdavant".