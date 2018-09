Colau admet que cal "reconfigurar" i "cohesionar" l'espai dels comuns després de la dimissió de Domènech

L'alcaldessa de Barcelona i coordinadora de Catalunya En Comú, Ada Colau, ha reconegut avui que el partit s'haurà de "reconfigurar" i "cohesionar" després de la dimissió el 4 de setembre del líder de la confluència i president del grup parlamentari, Xavier Domènech, que va deixar tots els càrrecs per "esgotament", però també per les pugnes internes que assetgen aquest espai pel pes de Barcelona En Comú i ICV. "Ens hem de reconfigurar després de la sortida de Domènech i hem de fer una executiva més plural, amb més cares, repartir les responsabilitats per fer una direcció més coral", ha remarcat Colau, en l'inici de la seva intervenció sobre el nou curs polític a la UPF. D'aquesta manera, obria la porta a què s'acabi optant per una direcció amb més de dues persones tenint present que els estatuts de la formació permeten tenir fins a quatre coordinadors generals. Sigui com sigui, Colau ha assenyalat que creu que Domènech tornarà: "No trigarà en estar en actiu. Buscarà un lloc en què se senti còmode per seguir aportant", ha assegurat.

"Hem de cohesionar aquest espai pensant en les cites electorals que tenim al davant per guanyar tant les municipals com les europees, no volem tenir una presència testimonial perquè l'objectiu és transformar la realitat i canviar les condicions de vida de la gent", ha afegit després de ressaltar que no busquen "la victòria d'unes sigles". "Aquestes eleccions municipals i europees alguns partits les utilitzaran de manera instrumental, però hem de parlar de totes les sobiranies, també de la dels drets socials o feminista, teixint aliances amb els altres pobles de l'estat i amb ciutats d'arreu del món", ha assegurat Colau, en al·lusió als partits independentistes i als constitucionalistes.