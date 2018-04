Comín i Serret rebutgen personar-se en la causa del Tribunal Suprem perquè s'ha generat "indefensió"

Els consellers Antoni Comín i Meritxell Serret rebutgen personar-se a la causa que instrueix el jutge Pablo Llarena al Tribunal Suprem, ja que al·leguen que a aquestes alçades de la causa ja s'ha produït "indefensió" i s'ha vulnerat la tutela judicial efectiva. És per això que demana la "nul·litat" de tota la causa.

La defensa dels consellers, en un escrit al Suprem al qual ha tingut accés l'ARA, argumenta que fa cinc mesos van demanar ser part de la causa i no van rebre una resposta afirmativa, de manera que assegura que tota la investigació s'ha produït a les seves espatlles. "Al llarg d'aquests cinc mesos se'ns ha impedit exercir el dret de defensa, s'ha generat un procés d'incriminació contra els meus clients sense que aquests hagin pogut participar a través del seu advocat", assegura.

Afirma que el gest de Llarena, d'"obertura del procés", pretén resoldre la indefensió però que "ara ja és tard per arreglar una vulneració del dret fonamental a la presumpció d'innocència". "S'han practicat nombroses diligències d'investigació de les que hem tingut notícia pels mitjans de comunicació", afegeix.

Jurisdicció belga

La defensa de Comín i Serret també recorda que estan pendents del que resol la justícia belga de l'euroordre i assegura que els seus clients es sotmetran a les decisions que s'adoptin en aquest país. "No es pot pretendre l'entrega dels meus defensats i, d'una altra banda, donar l'aparença de garanties del procés que es generaria a partir del moment en què acceptéssim la invitació del magistrat instructor", critica l'advocat.

Vulneració del dret a un jutge imparcial

L'escrit també acusa el jutge de manca d'independència: "El seu comportament com a instructor només opera "positivament" quan les resolucions són desfavorables als investigats".

Els consellers recorden que Llarena, quan li va semblar "oportú", va retirar l'euroordre emesa a Bèlgica per aconseguir l'extradició dels membres del Govern a l'exili. També afegeix que el jutge ha marcat la casella de "corrupció" per aconseguir l'extradició automàtica dels consellers quan no s'adeqüen als fets -afirma la defensa-. "És una nova acreditació de la falta d'aparença de'imparcialitat", diu. També afegeix que d'acord amb sentències del Tribunal Suprem la malversació "no és un delicte de corrupció".

La defensa també critica que un cop dictat el processament, es mantingui una peça separada secreta al sumari del cas.

Repercussions en la condició de diputat de Comín

Per tot això, al final de l'escrit, la defensa també afegeix que ni Serret ni Comín estan personats per ser-los notificat la interlocutòria de processament. Un fet afecta directament la condició de diputat de Toni Comín: si no pot ser notificat al conseller, no pot ser ferm, i Llarena no podria suspendre'l dels seus drets com a diputat al·legant la llei d'enjudiciament criminal.