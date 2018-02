ERC insta a obrir un diàleg bilateral entre el futur Govern i l'executiu de Rajoy

El Congrés dels Diputats celebrarà demà dimarts un ple en què es debatrà obrir un procés de diàleg amb el futur Govern, encara sense constituir un mes després de les eleccions del 21-D i sense cap data establerta després que Roger Torrent ajornés la sessió d'investidura el passat 30 de gener. Ho farà a instàncies d'ERC, que va registrar la moció on demanaven a l'executiu de Mariano Rajoy establir un diàleg amb el futur Govern, una setmana abans de les eleccions.



El text insta el govern espanyol a establir, "en base al reconeixement del resultat de les eleccions del 21 de desembre a Catalunya i del mandat democràtic emanat de les urnes" un diàleg bilateral per a resoldre les "demandes expressades de manera permanent a Catalunya". Al text, els republicans no matisen quines són aquestes demandes, però sí expliciten que han d'anar d'acord amb els resultats de les eleccions.

Un dia després que es voti la moció, el dimecres, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, formularà una pregunta al govern espanyol en aquest mateix sentit que va quedar ajornada a la sessió de control del 13 de desembre. ERC insta l'executiu de Mariano Rajoy a aclarir quin escenari s'obrirà després dels comicis del 21-D, en què les forces independentistes van revalidar la majoria absoluta.