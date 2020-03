EN DIRECTE: Sánchez demana al Congrés l'aval a la pròrroga de l'estat d'alarma

Pedro Sánchez torna a comparèixer al Congrés amb motiu de la gestió del coronavirus. Si la setmana passada va retre compte de l'aplicació de l'estat d'alarma en un ple relativament plàcid, aquest dimecres demana la confiança de la cambra baixa per prorrogar la situació d'excepcionalitat quinze dies més, fins a l'11 d'abril. El president espanyol necessita la majoria del Congrés, i la té assegurada, perquè el PP hi votarà a favor per "responsabilitat institucional", tal com ja ha anunciat el partit presidit per Pablo Casado, però també es trobarà amb les abstencions d'alguns grups com JxCat, la CUP i d'altres que van ser necessaris per a la investidura, com ERC, EH Bildu i el BNG.

La principal discrepància d'aquestes formacions és que reclamen el confinament total i la suspensió de l'activitat laboral no essencial. Els perjudicis per a l'economia han pesat en l'executiu a l'hora de no prendre mesures més restrictives, tal com han acabat admetent el mateix Sánchez i la ministra del rang, Nadia Calviño, que va subratllar que l'activitat econòmica ja s'està veient prou amenaçada amb les mesures aplicades. A banda de la pròrroga del reial decret sobre l'estat d'alarma, el Congrés també debat tres normes més aplicades per l'executiu amb relació a mesures econòmiques i socials per fer front al coronavirus. Una d'aquestes és la "mobilització de 200.000 milions d'euros" en ajudes a empreses, autònoms i treballadors aprovada la setmana passada. Més enllà de les esmenes, els grups han presentat propostes de resolució amb els seus posicionaments que també es voten en aquest ple.

Algunes d'elles posen èmfasi en la necessitat que la Moncloa garanteixi l'arribada de material sanitari a les comunitats autònomes, algunes demanen més ajudes a autònoms i petites empreses i d'altres reclamen a l'executiu que reti comptes amb més regularitat de la gestió del Covid-19. Torna a ser una sessió marcada pels escons buits, amb 307 diputats que votaran telemàticament i seguiran el ple a distància. Per part d'ERC només el portaveu, Gabriel Rufián, assisteix físicament a la cambra baixa, mentre que els diputats de JxCat, Cs, PNB, entre d'altres, s'han tornat a quedar a casa i emeten les seves intervencions a través de les xarxes socials. Aquesta vegada EH Bildu i la CUP han optat per enviar-hi un representant.

El debat al Congrés arriba enmig de declaracions creuades i contradictòries respecte a la duració del confinament. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afegit pressió a l'executiu espanyol advertint en un ple parlamentari inèdit per videoconferència que les restriccions podrien allargar-se fins al juny, i ha situat el pic de contagis a finals d'abril. En canvi, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntat que després de Setmana Santa podrien aixecar-se algunes mesures de l'estat d'alarma, i el director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, Fernando Simón, ha augurat que el pic d'infeccions no trigarà a arribar.