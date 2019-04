El Consell d’Europa examinarà la situació dels polítics empresonats a Espanya i Turquia

El Consell d’Europa examinarà la situació dels polítics empresonats a Espanya i a Turquia arran d' una moció presentada al gener per una vintena de diputats de diferents països. Així ho ha decidit la comissió d’Afers Legals i Drets Humans després que l’Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa es reunís la setmana passada a Estrasburg. En la moció, els diputats expressaven "la preocupació pel creixent nombre de polítics locals, regionals i nacionals jutjats per declaracions fetes durant l’exercici del seu mandat, en especial a Espanya i Turquia".

En l’escrit de la moció, els signants argumenten que, segons la Comissió de Venècia, el principal propòsit de la immunitat parlamentària rau en la protecció fonamental de la institució parlamentària així com dels seus representants electes. "És necessari que puguin exercir les seves funcions democràtiques de manera efectiva sense por d’interferència del poder executiu o judicial", afirmen, i també apel·len a resolucions prèvies com ara una del 2012 sobre "la definició de presos polítics".



El text, que no es refereix explícitament a la repressió del Procés, destaca també que la llibertat d'expressió per als membres d’un Parlament és una "part essencial de la democràcia" i cal que es "protegeixi". "Això s’aplica, en especial, als diputats que pertanyen a l’oposició i les idees dels quals difereixen fortament d’aquelles de la majoria", conclou la petició.