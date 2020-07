El Consell per la República crida a assumir la "confrontació amb l'Estat" per culminar el Procés

Quatre mesos després que Carles Puigdemont cridés en un gran acte a Perpinyà a lliurar la "lluita definitiva" per la independència, el Consell per la República s'ha reunit aquest dissabte a la capital de la Catalunya Nord i ha demanat assumir la "confrontació amb l'Estat" per culminar el Procés. Així ho ha expressat l'exconseller i vicepresident del consell de govern de l'ens, Toni Comín, en declaracions als mitjans després de la trobada, presidida pel mateix Puigdemont i en la qual també hi han participat l'exconsellera Clara Ponsatí i representants d'ERC, Poble Lliure i les entitats sobiranistes. La reunió arriba amb l'horitzó electoral encara obert i la mateixa setmana que, en ple bloqueig de les negociacions entre el PDECat i la Crida, l'expresident de la Generalitat ha anunciat creació del nou partit polític per aglutinar l'espai de JxCat.

Com ja ha fet en altres ocasions, Comín ha deixat clar que aquesta confrontació "serà pacífica", però ha advertit que és "impossible" assolir la independència "sense un cert grau d'enfrontament amb l'Estat". I això en què es tradueix? L'exconseller no ho ha detallat, però ha considerat "molt important aclarir els continguts i les condicions d'aquesta confrontació". "Ens hem de preparar des de totes les lliçons que hem après des de l'1-O", ha apuntat. El consell de govern de l'ens, amb tot, reitera en un comunicat la seva "responsabilitat principal" en la construcció del consens sobre com culminar el Procés, "un cop constatat que l’estat espanyol no està disposat a fer una gestió democràtica del conflicte".

La intenció de l'organisme presidit per Puigdemont és presentar "una proposta de full de ruta que serveixi per reconstruir el relat i l'estratègia de l’independentisme [...] i, al mateix temps, desplegar les eines i les condicions materials que calen per fer plenament efectiu el mandat de l’1-O", segons s'afirma al comunicat. Uns objectius molts semblants als que l'expresident ha plantejat amb la creació del seu nou partit: "accelerar el Procés" i "governar les institucions des del compromís de l'assoliment democràtic de la independència de Catalunya".

Nova identitat digital

Al marge de buscar el consens de partits i entitats, el Consell també aposta perquè les més de 88.000 persones inscrites a l'ens puguin votar sobre el full de ruta a través d'una aplicació mòbil. S'hi podrà accedir a partir de la "identitat digital" que aquest dissabte s'ha posat en marxa. "És la base des de la qual es començarà a exercir la ciutadania republicana i un pas molt esperat i necessari de cara al desplegament i consolidació del Consell", s'explica al comunicat.

A través de l'aplicació també es podrà votar l'Assemblea de Representants, formada per diputats del Parlament compromesos amb el mandat de l'1-O. En la reunió a Perpinyà s'ha acordat convocar la sessió constitutiva d'aquesta assemblea la primera quinzena de setembre, sempre que les condicions sanitàries ho permetin. La cita podria coincidir en el temps amb el compte enrere per a les eleccions a Catalunya, encara per determinar. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que té "molt clar" quan seran, però encara no ha transcendit cap data. El 17 de setembre, de moment, té la vista sobre la seva inhabilitació al Tribunal Suprem.