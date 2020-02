El Consell per la República preveu mobilitzar 70.000 persones a l'acte d'aquest dissabte a Perpinyà

Un mínim de 70.000 persones. Aquesta és la previsió amb què el Consell per la República i la prefectura dels Pirineus Orientals treballen de cara a l'acte d'aquest dissabte a Perpinyà. Des de l'organització subratllen que l'acte permetrà "celebrar la victòria de la immunitat" de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, però al mateix temps criticar que Junqueras continuï encara "sota la bota de la injustícia espanyola", ha afirmat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, en la roda de premsa que ha tingut lloc aquest dimecres a Perpinyà recollida per l'ACN.

L'organització, que ja parla d'una manifestació "massiva", ha donat avui detalls de l'acte que tindrà lloc al Parc de les Exposicions. El conduiran Carme Sansa i Lloll Bertran. Començarà amb actuacions musicals a quarts d'onze del matí (entre les quals, Roger Mas i Lluís Llach). A dos quarts de dotze, hi haurà castells i entre les dotze i dos quarts de dues, els parlaments.

L'organització, que ha agraït a l'estat francès "saber diferenciar" i posar per davant "els drets humans", destaca també que l'acte tindrà "totes les veus de l'exili i la repressió". Perquè a més dels discursos de Puigdemont, Comín i Ponsatí, també s'escoltaran els presos i exiliats. Sigui a través de vídeos (com la secretària general d'ERC, Marta Rovira) sigui mitjançant cartes o comunicacions (entre les quals, el CpR ja avança que n'hi haurà de Junqueras).

Des de l'equip de govern del CpR, Carme Garcia explica, en referència als tres eurodiputats, que "les victòries s'han de celebrar". "Ens hem d'encoratjar que ells hagin tingut la sort que no ha tingut Oriol Junqueras, i també criticar-ne la injustícia", ha afirmat. A més, Garcia ha insistit que l'acte és important "tant del punt de vista polític com emocional", perquè serà el primer cop que Puigdemont, Comín i Ponsatí "trepitgin terra catalana".

Garcia, a més, també ha destacat que un dels altres objectius de l'acte és reivindicar, precisament, el paper del Consell per la República. "Volem posar de manifest el paper de la institució en un espai lliure, que ens permet treballar pels valors de la llibertat i la democràcia i dir allò que al nostre país no podem", ha subratllat. En la mateixa línia també s'ha expressat Antoni Castellà, en representació de Demòcrates. Ha subratllat que el CpR acull "la transversalitat de tot l'independentisme" i ha destacat que, el d'aquest 29 de febrer, és el primer "acte massiu" que convoca "la institució que s'ha fet gran a partir del mandat de l'1-O".

Gairebé 600 autocars confirmats

Des del Consell per la República ja avisen, però, que aquest dissabte caldrà tenir "molta paciència", perquè la mobilització serà gran. La presidenta de l'ANC, de fet, ja ha avançat que hi ha 583 autocars confirmats, i que això supera de llarg les mobilitzacions que ha fet l'Assemblea al llarg dels darrers dos anys. Tant la d'Estrasburg del juliol (aquí, hi va haver 77 autocars) com la de Brussel·les del desembre del 2017 (214) i la de Madrid del març amb el judici del Suprem (en què es va arribar als 421 autocars).

La prefectura, de fet, hi posa més xifres. El director de gabinet del prefecte, Jean-Sébastien Boucard, ha subratllat que, a banda dels autobusos també s'ha calculat que arribaran a Perpinyà 250 motos, 450 autocaravanes i entre 12.000 i 15.000 cotxes particulars. Això, ja d'entrada, obligarà a incrementar la seguretat i a gestionar la mobilitat.

Boucard no ha volgut donar xifres definitives d'efectius policials i altres cossos de seguretat. "Hi haurà el dispositiu que sigui necessari", s'ha limitat a afirmat. Sí que se sap, però, que a Perpinyà ciutat hi haurà un centenar de bombers, 48 policies i que la gendarmeria tindrà quinze motoristes per guiar els autobusos i gestionar trànsit. "La seguretat al recinte on es farà l'acte, això sí, depèn dels organitzadors", han subratllat amb insistència tant la prefectura com l'Ajuntament.

El director de gabinet ha volgut deixar clar, també, que més que autoritzar l'acte, allò que ha fet la prefectura és no prohibir-lo. Ha dit que això només passaria arran d'una causa "de força major" –que en principi no es preveu- i, en referència al coronavirus, també ha avançat que, avui per avui, no hi ha motiu que porti a pensar que es pugui suspendre per aquest motiu.

Puigdemont veu l'acte com un "risc" i un "repte"

Aquest dimecres, Carles Puigdemont també ha valorat l'acte de dissabte com un "risc i un desafiament". En una entrevista a l' Indépendant, Puigdemont ha assegurat que serà una jornada "excepcional" també per la "càrrega emocional", i ha dit que confia que hi assisteixin "desenes de milers" de persones. Segons l'expresident, serà un acte "transversal" i de "gratitud amb els catalans del nord", i l'objectiu d'aquest acte és mostrar que "un membre de la Unió Europea no respecta les regles del joc de l'estat de dret europeu sobre les llibertats fonamentals". Segons Puigdemont, anar a Perpinyà serà "com estar a casa".