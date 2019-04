El Constitucional desestima el recurs de Dolors Bassa i la manté en presó provisional

El Tribunal Constitucional ha desestimat per unanimitat de vots aquest dimarts el recurs d'emparament de l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, ja que considera que la presó provisional "respon a una finalitat constitucional legítima".

La sentència, redactada pel magistrat Antonio Narváez, creu que els motius esgrimits pel Suprem, de "risc de fuga i possible reiteració de l'activitat delictiva", per mantenir-la en presó, no vulneren la Constitució.

La defensa de Bassa va assenyalar en el seu recurs la bona conducta i el respecte de l'exconsellera davant les mesures cautelars, i el TC ha assegurat que la justícia preveu "que aquesta pauta de conducta podia canviar properament" amb l'avenç del procés judicial.

A diferència de la queixa de Bassa, el Constitucional sí que creu que "la fugida, al llarg del procediment, de diversos investigats "és un "factor transcendent" per mantenir-la a la presó.