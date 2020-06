El Constitucional rebutja alliberar els presos perquè els queden més de cinc anys de pena per complir

El Tribunal Constitucional ja va donar a conèixer la setmana passada que rebutjava deixar en suspens la pena de presó contra els líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem mentre estudia el recurs d'empara. Així ho van sol·licitar el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, l'exlíder de l'Assemblea Jordi Sànchez i els exconsellers Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull, però el TC ho ha declinat perquè els queden per complir encara més de cinc anys de la condemna. "El període de temps que faltaria per complir excedeix amb escreix els cinc anys de presó que preveu la nostra doctrina", sostenen els jutges, que aquest dimarts han fet públiques les interlocutòries referides a les decisions que van prendre la setmana passada. Segons aquesta doctrina del TC, els cinc anys són la frontera entre les penes menys i més greus.

Els magistrats argumenten de manera unànime que normalment aquest tipus de decisions es prenen en funció de la gravetat de la pena i el temps que queda per complir-la. I en el cas dels presos, considera que la "magnitud" de les condemnes és un factor determinant per mantenir-los tancats a la presó per tal de complir amb la "preservació de l'interès general".

De fet, en el cas de Joaquim Forn, per exemple, els magistrats tampoc donen per bo l'argument que fa servir l'exconseller d'Interior per garantir que no hi ha risc de fuga. Forn recorda que va tornar de Bèlgica quan va ser citat per primera vegada a declarar davant l'Audiència Nacional, però els jutges diferencien entre una presó provisional i el compliment d'una condemna ferma. A més, interpreten que la presència dels exiliats a Bèlgica i Suïssa evidencia que el risc de fuga per als que estan tancats a la presó continua existint.

Els magistrats tampoc avalen l'informe del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU que posen sobre la taula algunes defenses, com la de Jordi Cuixart, per denunciar una vulneració de drets fonamentals. El TC considera que aquest informe fa referència a la presó provisional del president d'Òmnium i que a hores d'ara ja està complint una condemna ferma.

També rebutgen suspendre les penes d'inhabilitació

En el cas de les peticions de suspensió de les penes d'inhabilitació que havien sol·licitat Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Josep Rull, els magistrats del TC també les han rebutjat argumentant que la doctrina constitucional estableix que es poden denegar si aquestes penes "tenen una durada molt superior al temps normal de tramitació d'un recurs d'empara". A més, els jutges també destaquen, en els tres casos, "la rellevància" dels càrrecs que ocupaven durant la tardor del 2017 i també "la naturalesa dels delictes" que se'ls atribueixen.

En els seus escrits, els presos polítics van reforçar la seva petició de suspensió de les condemnes fent referència a la pandèmia del coronavirus. Els jutges, però, conclouen que no els toca valorar aquesta qüestió i que el distanciament familiar que denuncien no és per culpa de la pandèmia, sinó per la condemna del Tribunal Suprem.

No admeten a tràmit la recusació dels magistrats

A part, l'alt tribunal no ha admès a tràmit els recursos d'empara que havien presentat l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i els exconsellers Oriol Junqueras i Raül Romeva per recusar tots els jutges del Tribunal Constitucional. "A la recusació formulada li fa substantivitat jurídica i no és creditora d'una decisió sobre el fons", exposen els magistrats en les interlocutòries. En aquest sentit, consideren que les recusacions són "impertinents i abusives i han de ser rebutjades sense més". A més, defensen que el fet de recusar tots els magistrats prova que no hi ha "circumstàncies personals que poguessin posar en dubte la seva imparcialitat", sinó que es fa de forma general contra tot el Tribunal Constitucional.