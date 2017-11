Constituents per la Ruptura aposta per una llista "transversal" el 21-D per ratificar la república

Constituents per la Ruptura, una de les organitzacions que dona suport a la CUP en la plataforma Crida Constituent, aposta per formar una "llista transversal" liderada per la societat civil el 21 de desembre. L'objectiu, asseguren en un comunicat, seria ratificar la república catalana -proclamada el 27 d'octubre al Parlament- superant el 50% dels vots a favor de l'independentisme.

Així, proposen: "Reconvertir les eleccions il·legals i il·legítimes en unes eleccions de ratificació de l'1-O, en defensa de la república i la llibertat de presos. Apostem per una llista transversal, liderada per la societat civil però amb el suport de tots els partits sobiranistes".

A més, afegeixen que a parer seu d'aquests comicis no n'ha de sortir un nou govern sinó "el bloqueig del Parlament i impedir que en tres mesos es pugui escollir un nou president de la Generalitat".

La militància d'aquesta organització participarà, juntament amb la de la CUP i la de la resta d'entitats de la Crida Constituent, en l'assemblea del proper 12 novembre en què l'esquerra independentista decidirà com participa en les eleccions del dia 21 de desembre.