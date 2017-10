"Constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà": la proposta de resolució de JxSí i la CUP

"Constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà". Aquest és el preàmbul de la proposta de resolució que han registrat Junts pel Sí i la CUP aquest matí. De fet, aquesta text -que és una rèplica de la declaració d'independència que van signar el 10 d'octubre els diputats dels dos grups independentistes-, apareix només en el preàmbul de la proposta de resolució, mentre que la part dispositiva insta el Govern a "dictar totes les resolucions necessàries per al desenvolupament de la llei de transitorietat".

Segons fonts de Junts pel Sí, la declaració, a l'estar inclosa al preàmbul de la proposta de resolució, no serà votada formalment. Sí que ho serà el text en què es demana al Govern que comenci a aplicar els efectes de la independència. Segons l'explicació oficial del grup parlamentari, això es deu al fet que la independència "ja es va votar l'1 d'octubre" i del que es tracta ara és de "fer-ne efectiva la concreció a través de la llei de transitorietat".

Tot i que no es voti, les fonts de Junts pel Sí insisteixen que el text és la "declaració formal d'independència" que es demanava a la llei del referèndum. Malgrat l'explicació oficial, el debat sobre si s'havia de votar la declaració també contenia, en els últims dies, la preocupació d'alguns diputats pels efectes penals d'avalar la DUI amb el seu vot.

En concret, la part de la proposta de resolució que es votarà insta el Govern a "promulgar els decrets necessaris, "dotant personalment i materialment els serveis administratius presos per a l'expedició a la ciutadania dels documents acreditatius de la nacionalitat catalana". A més, demana a l'executiu català que estableixi la regulació del procediment per poder accedir a aquesta nacionalitat, i proposa impulsar la subscripció d'un tractat de doble nacionalitat amb el govern espanyol.

Creació d'un banc públic i repartiment d'actius i passius amb l'Estat

La proposta de resolució també encomana al Govern la necessitat de dictar les disposicions necessàries per a "l'adaptació, modificació i inaplicació del dret local, autonòmic i estatal vigent abans de l'entrada en vigor de la llei de transitorietat". De la mateixa manera, es reclama dictar les resolucions necessàries per recuperar aquelles lleis autonòmiques prèvies a la llei de transitorietat que han sigut suspeses pel Tribunal Constitucional, "parant especial atenció" en aquells aspectes relacionats amb l'àmbit fiscal.

Entre els deures que la proposta de resolució posa al Govern hi ha també el de "promoure davant tots els estats i institucions el reconeixement de la República Catalana", així com el d'especificar quins tractats internacionals segueixen vigents i quins no. A més, la Generalitat hauria d'establir un règim d'integració dels funcionaris de l'Estat a l'administració de Catalunya, llevat d'aquells que hi renunciïn expressament.

També crida al Govern a desenvolupar les lleis necessàries per a la creació del Banc de Catalunya, amb funcions de banc central. A més, reclama obrir una negociació de repartiment d'actius i passius entre la Generalitat i l'Estat, i insta el Parlament a obrir una comissió d'investigació sobre les possibles violacions de drets i llibertats comeses per l'Estat el dia 1 d'octubre.

Impulsar el Procés Constituent

La segona proposta de resolució insta al Govern i als ajuntaments a impulsar el procés constituent, també recollit en la llei de transitorietat. Així, el text demana a l’executiu que l’activi i garanteixi que hi pugui participar tota la ciutadania. La feina hauria d’acabar en la “redacció i aprovació de la Constitució de la República per part del Parlament constituït en l’Assemblea Constituent que resulti de les eleccions constituents”.

Tot i que a la llei s’explicita que el procés ha de durar sis mesos, la proposta de resolució no concreta quina data tindrien les eleccions. Si que marca un període de quinze dies per activar els dos organismes que han de garantir el procés constituent: una comissió parlamentària i un consell assessor.