Contradiccions a ERC i PDECat sobre els pressupostos del govern espanyol

Reaccions de diferents colors en l'independentisme davant l'acord entre el govern espanyol i Podem per als pressupostos. El vicepresident de l'executiu català, Pere Aragonès, ha assegurat aquest matí des dels passadissos del Parlament que els grups independentistes al Congrés no s'asseuran a negociar els comptes si Pedro Sánchez no fa un gest amb l'autodeterminació o amb els presos. En canvi, el portaveu republicà a la cambra baixa, Gabriel Rufián, en una piulada a Twitter, ha assenyalat que l'increment a 900 euros del salari mínim interprofessional era una "bona notícia, es tingui la bandera que es tingui al balcó". Una afirmació que en cap cas implica que ERC tingui una predisposició a aprovar els pressupostos, però que presumeix un to diferent del to del vicepresident.

Ha abonat la tesi d'Aragonès el president del grup parlamentari republicà a la cambra catalana, Sergi Sabrià, ha assegurat que si no hi ha un "moviment clar" i "immediat" del govern espanyol pel que fa a l'autodeterminació i els presos polítics exiliats els republicans no entraran a la negociar els pressupostos generals de l'Estat. "La paciència se'ns ha acabat. Fa molts dies del govern Sanchez. Les paraules han canviat però no els fets", ha argumentat Sabrià en declaracions als mitjans, informa Marc Toro.

Per la seva banda, el PDECat ha negat que el seu grup no s'assegui en una taula de negociació si abans l'executiu no fa un moviment amb els dirigents independentistes empresonats. "Dir que no es pot seure si no s'alliberen els presos polítics... Nosaltres no estem en aquesta conjuntura", ha expressat el diputat al Congrés Ferran Bel en roda de premsa des de la seu del PDECat, que s'ha mostrat molest amb el president adjunt d'ERC. "Jo no tinc coneixement que al meu grup parlamentari el senyor Aragonès l'hagi consultat sobre aquesta qüestió", ha apuntat, per bé que ha subratllat que és "important" que tant els grups del PDECat i ERC a la cambra baixa com el Govern mantinguin una "estratègia similar" i mostrin "claredat" en els missatges.

Malgrat les petites discrepàncies sobre la predisposició a parlar amb el govern espanyol i Podem, en la línia que ha traçat Aragonès, Bel ha admès que "amb la situació actual, si no canvia res, no veig possible que es puguin aprovar els pressupostos per part del PDECat". Aquest matí la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, s'ha vist a l'estació de Sants durant mitja hora amb la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, abans de tornar cap a Madrid. Fonts governamentals consultades per l'ARA expliquen que la també portaveu de l'executiu català ha traslladat a Calvo que el referèndum i la retirada de les acusacions de la fiscalia del Suprem són dues condicions per negociar.

En Comú Podem demana el sí dels independentistes

La portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Lucía Martín, ha demanat l'aval dels independentistes als pressupostos i ha destacat que el pacte pressupostari dona resposta a problemes que afecten Catalunya. "No entendríem que partits catalans a la Generalitat no valoressin l'acord i hi donessin suport", ha apuntat en la roda de premsa, en la qual ha assenyalat que els comptes tracten la bombolla dels preus del lloguer o el dèficit d'inversions en infraestructures. També ha insistit que els pressupostos protegiran més i millor els llogaters i avalarà els ajuntaments perquè puguin regular el lloguer en zones amb preus "tensionats" i abusius.

A més, ha afirmat que Catalunya tindrà un total de 2.200 milions en concepte d'inversions i ha avisat que això "hauria de suposar un punt d'inflexió per acabar amb la paràlisi institucional a Catalunya i millorar el dia a dia en aquesta comunitat". Martín ha emplaçat el PDECat i ERC a seure a negociar i ha assegurat que En Comú Podem "participarà activament per facilitar l'acord".