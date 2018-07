Corinna, sobre Joan Carles I: "Jo era al davant quan el rei demanava diners per a Nóos"

L'empresària i amiga del rei emèrit, Joan Carles I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, assenyala el monarca com un dels protagonistes implicats en el cas Nóos. "Si demà hagués d'anar a un tribunal i donar explicacions... A l'Instituto Nóos, ¿qui van fer totes les trucades per als diners? El rei", assegura en una altra conversa amb el comissari José Manuel Villarejo, una nova entrega de la filtració publicada per 'El Español'.

"Ell va trucar i va dir: «Pots, sisplau, posar un contracte de 100.000, un contracte d'un milió...». Jo era al seu costat", assevera Corinna en la reunió amb Villarejo, que va tenir lloc a Londres el 2015. També hi va assistir l'empresari Juan Villalonga.

En el mateix sentit, l'empresària alemanya assegura que Joan Carles I va fer unes quantes trucades per aconseguir contractes en favor de l'Instituto. Corinna insisteix que la informació està fonamentada per còpies de documents que ella tindria suposadament i insisteix que el director del CNI, Félix Sanz Roldán, l'hauria pressionat perquè no ho fes públic.