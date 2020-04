EN DIRECTE: Casado deixa en l'aire la reunió amb Sánchez: "No és el rei. Si vol pactar, faci-ho amb llum i taquígrafs"

La primera sessió de control al Congrés des de l'aplicació de l'estat d'alarma ha posat de manifest que el govern espanyol i el líder de l'oposició estan cada dia més a les antípodes pel que fa la gestió de la crisi del coronavirus. Pedro Sánchez ha convidat Pablo Casado demà dijous a la Moncloa en la primera reunió per a intentar un "gran acord de país" per a una "reconstrucció social i econòmica" i a hores d'ara encara no està clar si acudirà a la cita o no. El líder del PP ha deixat la reunió en l'aire i ha instat el president espanyol a convocar totes les forces parlamentàries al Congrés i no a la Moncloa perquè si vol forjar un gran pacte, es faci amb "llum i taquígrafs" en seu parlamentària, amb reunions a les comissions pertinents. Li ha recordat que "no és el rei" i que no té sentit que cridi en audiència a totes les forces. A més, ha acusat Sánchez de llançar-li els "dòbermans del PSOE" en plena crisi del coronavirus. "Ha enganyat tant a tothom que de vostè ja no es fia ningú", ha conclòs.

El president espanyol ha estès la mà al diàleg una nova vegada i ha decidit no baixar al fang com sí va fer dijous passat durant el segon debat de pròrroga de l'estat d'alarma. Ha assegurat que els "espanyols d'aquí poc recuperaran la normalitat, una nova normalitat", i ha desitjat que "tant de bo es trobin també una nova forma de fer política" perquè l'abast dels problemes que hi haurà caldrà el "concurs de tots". Per això li ha desitjat que posi per davant de "l'interès general" el partidari.

La sessió de control ha prosseguit amb un cascada de retrets al vicepresident segon del govern espanyol, el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias. La dreta burxa en les diferències en la coalició de govern per gestionar la crisi i ja hi ha veus com les de l'expresident espanyol José María Aznar que posen com a condició per a un gran acord, una reedició dels Pactes de la Moncloa -un nom que Sánchez ha deixat de fer servir després dels recels de l'oposició però sobretot dels partits independentistes i nacionalistes-, que el partit lila abandoni el govern espanyol. Tant el número dos del PP, Teodoro García Egea, com la portaveu adjunta de Vox al Congrés, Macarena Olona, han acusat Iglesias d'aprfitar la crisi per convertir Espanya en un país chavista.