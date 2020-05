El govern espanyol negocia a contrarellotge amb ERC i el PNB perquè no votin en contra de l'estat d'alarma

Esprint final a la Moncloa per intentar salvar la pròrroga de l'estat d'alarma. A un dia de la votació al Congrés, el govern espanyol negocia a contrarellotge el suport dels seus socis d'investidura a aquesta mesura excepcional, o almenys l'abstenció. Amb el PP tancat en banda, acusant Pedro Sánchez de "coaccions" i "amenaces" però sense detallar si hi votarà en contra o s'abstindrà –ahir dilluns el ministre de Transports, José Luis Ábalos, va presentar la dicotomia "d'alarma o caos"–, la Moncloa malda per intentar arrencar els suports d'ERC i el PNB, o bé almenys que no hi votin en contra, tal com van anunciar ahir al vespre els republicans.

La vicepresidenta primera ha agafat la batuta i, segons confirmen fonts del seu equip, està negociant directament amb la cúpula d'ERC i dels nacionalistes bascos. És un cas, doncs, que ja transcendeix a les altes esferes i n'ha quedat relegada la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, que acostuma a negociar la intenció de vot d'ERC amb el seu portaveu a Madrid, Gabriel Rufián. El PNB encara no ha marcat el sentit del seu vot, però ha demanat "cintura" a la Moncloa abans de decidir si hi votaran a favor, en contra o s'abstindran. El president del partit basc, Andoni Ortuzar, ha dit aquest matí a Telecinco que estan oberts a donar suport a la pròrroga sempre que es parli d'un "comandament únic compartit", és a dir, que la Moncloa no tingui plens poders. Reclama una cogestió real de les comunitats i que el pla de desescalada s'apliqui de manera diferenciada per autonomies.

L'altra carta que sondeja el govern espanyol és la de Ciutadans, que podria arribar a salvar la votació si accepta votar-hi a favor. Fonts del partit taronja no anticipen cap escenari i remeten a la trucada d'ahir entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la líder de Cs, Inés Arrimadas, en què es va mostrar disposada a negociar el sí.

Abstenció del BNG, EH Bildu i Coalició Canària

Si el PP hi vota en contra, el PSOE i Unides Podem necessiten el suport d'almenys el PNB o bé Ciutadans si ERC acaba votant-hi en contra. En les últimes hores la Moncloa s'ha garantit dues abstencions que l'ajuden a decantar la balança, però que no són suficients: el diputat del BNG ha anunciat que s'abstindrà, i Coalició Canària té intenció de fer el mateix. En contra són segurs ja els 52 vots de Vox, els 2 de la CUP i el 8 de Junts per Catalunya. ERC també va decidir ahir que els seus 13 diputats hi votarien en contra.

El PP posa condicions

El PP té la intenció de mantenir la incògnita del seu sentit del vot fins al final. Si s'abstingués, el govern espanyol no necessitaria una negociació d'última hora amb els seus socis d'investidura. En una entrevista a Antena 3, el número dos dels populars, Teodoro García Egea, ha denunciat les "coaccions" i amenaces" del govern de Pedro Sánchez però ha reiterat que estan "oberts a totes les possibilitats", fins i tot el suport. Ara bé, també posen unes condicions: en primer pla, han registrat una esmena al reial decret llei d'ajudes econòmiques per desvincular els ERTO del manteniment de l'estat d'alarma. S'escuden així en el fet que no caldran més pròrrogues per mantenir mesures socials clau per salvar comerços.