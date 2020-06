Sánchez titlla de "gran fracàs" l'intent de la dreta de "derrocar" el govern espanyol

El govern espanyol i el PP continuen enfangats en la bronca política. Cadascun acusa l'altre de crispar el Congrés i de negar-se a pactar solucions a la crisi sanitària, social i econòmica. Aquest xoc l'han protagonitzat, aquest dimecres, Pedro Sánchez i Pablo Casado durant la sessió de control al Congrés. El president espanyol ha tornat a estendre la mà al líder de l'oposició. "Preservarà en la bronca o prendrà el camí de la veritat?", li ha etzibat. Un minut abans Casado ha tornat a citar quatre propostes de pacte que, al seu parer, són "l'antídot" al "verí de la confrontació" que la Moncloa està estenent per la societat. "De vostè depèn: la pilota està al seu teulat", ha resumit. Sánchez ha abonat la tesi que la dreta i la ultra dreta només busca derrocar el govern espanyol a costa de la crisi sanitària. "El que han vist els espanyols ha estat una dreta i una ultra dreta fent front comú per fer caure a un govern escollit democràticament. El resultat, un gran fracàs", ha assenyalat, assegurant que "el govern [espanyol] està bé, governa i legisla".

De rerefons hi ha hagut la declaració aquest dimecres del delegat del govern espanyol a la Comunitat de Madrid, José Manuel Franco, imputat per prevaricació per permetre la manifestació del 8-M. Casado ha continuat culpant el govern espanyol de provocar milers de morts per no haver reaccionat a temps. I ara considera que Sánchez s'ha instal·lat en la seva "vella normalitat", que és "atacar a l'oposició per fer-li d'oposició, mentre aplaudeix a la de [Donald] Trump i [Boris] Johnson per criticar-los". "Aquí, qui no alaba a Sánchez, crispa", ha resumit.

Durant la rèplica, Sánchez s'ha penjat la medalla d'haver salvat la vida a 450.000 persones gràcies a l'aplicació de l'estat d'alarma i del confinament, aferrant-se a un estudi de la revista Nature. "Hem perdut la vida de 27.000 compatriotes però salvat la vida de 450.000 persones", ha assenyalat preguntant a Casado què havia fet el PP. Preguntat per la portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, si es comprometia a descartar retallades d'aquí en endavant, Sánchez ha sortit per la tangent i ha assenyalat que calen "polítiques anticícliques": amb ajudes socials i més capacitat d'endeutar-se. Però ha admès que amb un dèficit al "10 per cent caldrà parar-ho d'alguna manera". En aquest punt ha citat una reforma fiscal, però ha puntualitzat que les polítiques socials s'hauran d'anar reduint en la mesura que es redueixi l'atur. A més, ha acusat EH Bildu de voler obrir un "debat interessat" en "època preelectoral" a Euskadi, amb la vista posada en les eleccions del 12 de juliol.

Ciutadans s'ha volgut vestir d'àrbitre en la picabaralla política entre Sánchez i Casado. El portaveu del partit taronja, Edmundo Bal, amb un to més calmat, ha reclamat a Sánchez al president espanyol que "cridi a l'ordre" a alguns portaveus del PSOE i sobretot al vicepresident segon de l'executiu, Pablo Iglesias. Al seu parer, correspon a Sánchez articular el "consens" que s'aconseugeix "estenent la mà" a la resta, posant Ciutadans com a exemple de partit de centre per pactar amb la Moncloa i alhora governar amb el PP en moltes comunitats. "Vull apel·lar a la seva responsabilitat com a president perquè aparqui les batalles sectàries i partidistes. Segur que podem fer més", ha dit assegurant que el Congrés s'havia instal·lat en el "guerracivilisme".

Calvo convida Álvarez de Toledo a fer un cafè de dues hores

Ja és un clàssic que en les sessions de control el clima es caldeja quan arriba el torn de les números dos de govern espanyol i el PP. La portaveu dels populars al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusat la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, de dir la setmana passada que "el PP dona suport a un cop d'estat". Calvo ha evitat respondre sobre el tema, però sí que l'ha acusat de prentendre una "superioritat moral" fent preguntes amb termes filosòfics. "Prenguis un cafè amb mi amb dues hores davant, accepti-ho", li ha respost. Iglesias també ha convidat el secretari general del PP, Teodoro García Egea, a prendre's un cafè després d'acusar-lo dels milers de morts en residències a Madrid.

El PP sobrepassa l'aforament permès

A les portes de la fi de l'estat d'alarma, el Congrés ha recuperat aquest dimecres certa normalitat. L'aforament a l'hemicicle és més ampli, amb el 25% d'ocupació. Amb tot, s'ha vist encara més ple perquè el PP s'ha passat de llarg l'aforament permès, assenyalen fonts parlamentàries, seient un diputat cada dos escons. A banda, per primer cop s'ha permès l'accés de la premsa a les instal·lacions, però continua vetat el contacte als passadissos amb els diputats. També es debaten les primeres proposicions de llei des de l'inici de la crisi sanitària -una de les quals per retirar les condecoracions a policies i autoritats franquistes, no de la Transició.

Previsiblement el ple convalidarà per una àmplia majoria el decret de l'ingrés mínim vital, amb l'oposició clara només de Vox. El PP no s'hi va mostrar en contra però no va aclarir si s'abstindria o al final hi votaria a favor.