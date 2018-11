Cospedal va encarregar a Villarejo que investigués Javier Arenas

L'exsecretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va encarregar al comissari José Manuel Villarejo que investigués el seu company del PP, Javier Arenas. La petició la va fer el seu marit, Ignacio López del Hierro el 2009, per investigar el pas d'Arenas (un dels majors rivals de Cospedal al partit) per la Fundació d'Estudis Europeus (creada pel PP), que apareixia en les primeres indagacions de la Gürtel. Així n'informa el portal 'Moncloa.com' en una nova entrega dels àudios de les converses entre Cospedal i Loópez del Hierro amb Villarejo. Concretament, Cospedal i el seu marit li van demanar un informe sobre la fundació, que havia estat presidida per Arenas.

La petició es va fer en una trobada a la seu del PP en què l'excomissari va apuntar la suposada relació del dirigent andalús (llavors portaveu del PP al Senat) amb Luis Bárcenas, i amb l'eurodiputat Gerardo Galeote, que no va arribar a estar imputat però figurava en els informes com a receptor de regals de la trama de Francisco Correa. El marit de Cospedal, amb la intenció de saber si Arenas podia acabar esquitxat pel cas de corrupció, va anunciar a Villarejo que li pagaria per la feina, tot i que havia de ser "barateta".

Durant la seva trobada, l'agent encobert va contar a Cospedal que s'havia reunit amb el llavors vicepresident valencià, Juan Cotino, per advertir-lo que la UDEF estava investigant diversos assumptes "greus" que afectaven el PP: "Hi ha mogudes amb Bárcenas molt acreditades, fent negoci amb Arenas, i...", va dir. "Amb Galeote": Cospedal va acabar-li la frase demostrant que coneixia l'operació. "Tenen de Bárcenas, d'Arenas, tenen de tot", va dir l'excomissari responent a preguntes de la conservadora.

López del Hierro creia que algú estava protegint el conservador i va posar d'exemple una fotografia publicada a 'El Mundo' en què se l'havia "tallat" perquè no sortís jugant a pàdel amb Bárcenas, Galeota i Jesús Sepúlveda (el marit d'Ana Mato, implicat a la Gürtel per la seva gestió com a alcalde de Pozuelo). Villarejo li va respondre que Arenas estava donant suport a Bárcenas "a mort".