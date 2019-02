Creix la crisi al PSOE pel "relator": González acusa Sánchez de jugar a la "confusió"

L'expresident del govern espanyol Felipe González ha entrat aquest dijous en la polèmica del relator, amb crítiques a Pedro Sánchez per la "confusió" amb la qual segons ell està duent el diàleg amb Catalunya. En un vídeo difós per la seva fundació, González ha acusat Sánchez de no aclarir "el perímetre" del diàleg, que ha de ser, segons ell, l'Estatut, la Constitució i la legalitat, amb l'oposició a l'autodeterminació. A més, ha carregat durament contra la figura del "relator" que la Moncloa vol incorporar a la taula de partits catalans, en la línia del que ja han fet altres destacats membres de la vella guàrdia socialista, amb l'exministre Alfonso Guerra al capdavant, i també alguns 'barons'.

González ha considerat que "no necessitem relators" en les taules de diàleg, que ha defensat sempre i quan es respecti aquest perímetre. Per a ell, la discussió pot ser entre executius, però un govern "no pot decidir el què han de fer els partits". En aquest sentit, ha carregat contra la pretensió independentista que la taula sigui de partits estatals, perquè segons ell aquests ja tenen un focus de debat, que és el Congrés. "Es pretén degradar institucionalment el valor del Parlament", ha considerat.

També ha carregat González contra la "confusió" que segons ell s'ha generat entre el debat pressupostari i la resolució política de la qüestió catalana, dos assumptes que no tenen "res a veure", i ha criticat les condicions que ha posat sobre la taula ERC per aixecar l'esmena a la totalitat i que passen per posar fi a la repressió i instar la fiscalia a aixecar els càrrecs en el judici de l'1-O. Segons el seu parer, a això, Sánchez ha de respondre "Ni puc ni vull".

Per últim, també ha criticat González el "tractament gruixut" de l'oposició d'aquesta qüestió, en al·lusió a les paraules de Pablo Casado, líder del PP, que ha acusat d'"alta traïció" el president espanyol: "A la vida en general i la política en particular, tot allò exagerat és ridícul".