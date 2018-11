Crespo: "Tots els secretaris generals del PP coneixien el que portava el senyor Bárcenas"

L'exsecretari d'organització del Partit Popular a Galícia Pablo Crespo ha tornat a afirmar aquest dimarts, davant la comissió d'investigació del presumpte finançament il·legal del Partit Popular, que "tots els secretaris generals del PP coneixien el que portava el senyor Bárcenas". Però quan s'ha fet referència al nom concret de l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, l'exsecretari ha matisat: "No he mencionat Rajoy explícitament".

La diputada de Podem al Congrés Carolina Bescansa li ha preguntat: "Sap que vostè i el portal 'Moncloa.com' comparteixen advocat?" El portal al qual ha fet menció la diputada és el que, fins avui, està filtrant els àudios de l'excomissari José Manuel Villarejo, que aquesta última setmana han provocat la dimissió de María Dolores de Cospedal. Crespo ha respost a Bescansa que no sabia qui era l'advocat de 'Moncloa.com'. Entre altres coses, perquè a la presó no tenen accés a internet. A més, Bescansa ha volgut incidir en el fet que no està pagant el seu advocat, Miguel Durán, i Crespo li ha recordat que Durán "no li cobra" perquè no li "pot pagar". Cal recordar que Crespo té els seus béns i propietats bloquejats.

Crespo ha assistit a la comissió d'investigació al Congrés de Diputats acompanyat del seu advocat. El president de la comissió, Pedro Quevedo, ha recordat que no és excepcional que un advocat sigui a la sessió, però que no pot interactuar.

L'exsecretari d'organització del PP de Galícia va ser condemnat per l'Audiència Nacional a 37 anys i sis mesos de presó, una pena només superada per la de Francisco Correa (51 anys i 11 meses), cap de la trama, i l'exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 anys i 3 mesos).