Cronologia del 'mastergate': les falsificacions de currículums a la política espanyola

No només Cristina Cifuentes està contra les cordes des que 'Eldiario.es' va fer públic que la presidenta de la Comunitat de Madrid ha falsificat el seu currículum. El 'mastergate' ha generat una crisi de credibilitat que ha afectat profundament tant el PP com la classe política en general. Desenes de casos en què les titulacions publicades al CV de càrrecs públics també queden en qüestió han aparegut en els últims dies. Destaca el del portaveu del PP, Pablo Casado, que afirmava haver realitzat un "postgrau a Harvard" que en realitat va ser un curs de quatre dies a Aravaca (Madrid), tal com publica el mateix diari. També la Universitat expeditora del màster de Cifuentes, la Rey Juan Carlos, està en crisi: després de veure com una de les seves professores dimitia en saber que s'havia falsificat la seva signatura, la institució ha decidit suspendre el director dels estudis. Les conseqüències d'aquesta filtració han esquitxat fins i tot la policia: el sindicat Alternativa Sindical de Policia (ASP) va interposar ahir una denúncia davant la fiscalia per tal que investigui la presumpte "trama" que va permetre la titulació de diferents comandaments del cos policial de manera fraudulenta, a la mateixa universitat. Recollim les informacions més destacades sobre el cas en una cronologia.

21 de març: esclata el cas

El passat 21 de març, eldiario.es va publicar la notícia que Cristina Cifuentes va obtenir el seu títol en un màster de la universitat pública Rey Juan Carlos (URJC) amb notes falsificades. Segons el mitjà, se li va canviar la nota de 'no presentat' a 'notable' dos anys després de matricular-se, sense que renovés la matrícula, i ho va fer una funcionaria que ni treballava al servei de postgrau ni en el campus on s'impartia el màster. Aquell mateix dia, la universitat va al·legar un problema de transcripció de les qualificacions de Cifuentes i va insistir que tot era correcte. Al vespre, la presidenta de la Comunitat de Madrid va enviar documentació als mitjans amb què pretenia acreditar que es va treure el màster amb normalitat. No obstant això, 'eldiario.es' va desmentir aquestes dades, ja que les dades dels registres de la universitat contradeien la informació donada per Cifuentes.

Finalment, el passat 4 d'abril 'El Confidencial' va provar que els documents de Cifuentes tenien diverses signatures falsificades. La presidenta de la Comunitat de Madrid no va poder desmentir aquestes afirmacions, però va admetre posteriorment, en atenció als mitjans de comunicació, que es va matricular tard gràcies a un tracte de favor per part de la universitat.

22 de març: associacions d'estudiants denuncien Cifuentes

Tretze associacions estudiantils van denunciar davant la Fiscalia Superior de Madrid la manipulació de l'expedient acadèmic de Cifuentes. Demanen que es prengui declaració de la presidenta regional, així com a la funcionària que va modificar el seu expedient acadèmic, el director del màster i el tutor del treball de fi de màster.

El mateix dia, la URJC anuncia l'inici d'una investigació interna per aclarir el cas, a càrrec de la Inspecció de Serveis de la institució.

26 de març: Cifuentes es querella contra el mitjà que ha destapat el cas

La presidenta de la Comunitat de Madrid anuncia una querella contra 'eldiario.es' i, concretament, el seu director, Ignacio Escolar.

Dos dies després, el rector de la URJC, Javier Ramos, va demanar al president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) un observador extern per "ampliar la transparència" sobre la investigació interna pel cas.

4 d'abril: tots els partits demanen la dimissió excepte PP i Cs

El passat 4 d'abril,després d'un ple extraordinari en què Cifuentes va donar explicacions, el PSOE va anunciar la presentació d'una moció de censura contra ella amb el suport de Podem a la Comunitat de Madrid. Per aconseguir portar-la endavant amb èxit, necessiten els vots de Ciutadans. No obstant això, el partit taronja, que dona suport al govern de la regió, es va limitar a demanar la formació d'una comissió d'investigació sobre el cas. Cs és l'únic partit que no demana la dimissió de la presidenta, juntament amb el PP.

El mateix dia, 'El Confidencial' publica que dues de les tres signatures que figuren a l'acta de presentació del treball de final de màster de Cifuentes són falses. Per altra banda, la CRUE nomena dos observadors externs per analitzar el cas dins de la universitat.

5 d'abril: la Fiscalia de Móstoles obre diligències

Arran de la denúncia de les entitats estudiantils, la Fiscalia de Móstoles obre diligències sobre el cas. Cifuentes insisteix que no dimitirà. La investigació de la URJC aprecia un possible delicte de falsedat documental en les proves de Cifuentes i anuncia que les remetrà a la fiscalia.

6 d'abril: el director del màster admet que va "reconstruir l'acta"

El director del màster de Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, admet en una entrevista a 'Onda Cero' que va "reconstruir l'acta" del TFM de Cifuentes per ordre del rector, Javier Ramos. Posteriorment matisa aquestes paraules i diu que no es tractava d'una "reconstrucció" sinó d'"un document intern per al rector". El mateix dia, el rector de la universitat compareix davant la premsa i assegura que iniciarà accions legals "contra els qui posin en dubte" la seva honorabilitat. Cifuentes insisteix que no pensa dimitir.

9 d'abril: Cs demana la dimissió de Cifuentes

Finalment, Ciutadans demana la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid i exigeix al PP que presenti una candidatura alternativa per dirigir el govern de la Comunitat de manera interina fins les properes eleccions. El portaveu del partit a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, justifica la decisió al·legant que el PP "no està d'acord" amb la creació d'una comissió d'investigació tal com Cs proposava.

10 d'abril: primera dimissió

La subdirectora de l'institut de la URJC responsable del màster de Cifuentes, Laura Nuño, dimiteix per la "crisi de confiança" que ha generat el cas. La dimissió es produeix després que 'eldiario.es' publiqués la seva signatura, que apareix en un butlletí de notes de la presidenta. Nuño assegura que la seva firma està "falsificada" i que "mai" va donar classes a la dirigent del PP. En paral·lel, una catedràtica de la Universitat de Salamanca afirma que emprendrà accions legals després de descobrir que la seva signatura també ha estat falsificada. Una altra de les professores assegura que té gravades amenaces del director de màster de Cifuentes perquè participés en la participació de proves.

El mateix dia, salta la notícia que la URJC està revisant el Màster en Dret Autonòmic i Local que va cursar el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, el mateix que Cifuentes. Admet que no recorda si va assistir als exàmens. Finalment, Casado aporta documentació per demostrar la legalitat dels seus estudis i dona explicacions en diferents entrevistes.

11 d'abril: el PP es prepara per deixar caure Cifuentes

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, explica en roda de premsa que el PP espera la resolució de la investigació en què pren part la CRUE per prendre una decisió sobre el futur polític de Cifuentes. Evita sobre posicionar-se sobre si el partit manté o no la confiança en la presidenta de la regió i valora positivament que es fes públic l'escàndol, assegurant que moltes informacions publicades "s'han demostrat certes". Per al PP, la pèrdua del govern de la Comunitat de Madrid, el seu principal bastió, s'ha d'evitar a tota costa. Fonts de l'executiu espanyol confirmen a EFE que el president, Mariano Rajoy, no preveu reunir-se amb Cifuentes en tornar d'Argentina.

El mateix dia, Ignacio Aguado (Cs) diu que "li consta" que el PP es planteja alternatives a Cifuentes tot i que "no ho reconeguin en públic". El partit també amenaça de donar suport a la moció de censura del PSOE si la presidenta no dimiteix abans que se celebri.

Hores després de les declaracions de Martínez-Maillo, el CRUE constata "greus irregularitats" i manca de documents en el cas i ho expressa públicament en una roda de premsa. També afirmen que "no sembla" que existeixi el treball final de Cifuentes. La CRUE també parla sobre el cas del màster de Casado i confirma que va convalidar 18 de les 22 assignatures que calia fer per obtenir la titulació, tot i que en principi això no seria irregular. El president de la CRUE, Roberto Fernández, creu que els fets són motius de "dimissió" de Cifuentes.

12 de març: apareixen altres casos de falsificacions

'Eldiario.es' publica una nova exclusiva, fa 25 anys que Cifuentes menteix en el seu currículum. El mateix dia, la presidenta de la Comunitat de Madrid torna a insistir en la seva innocència en el ple de l'Assemblea de Madrid.

No obstant això, un nou cas de titulacions falses apareix en les files del PSOE. El secretari general socialista a la Comunitat de Madrid, José Manuel Franco, reconeix que "durant uns anys" hi va haver "una irregularitat" en el seu currículum, en què afirmava que era llicenciat en matemàtiques, una titulació que no té. Ho confessa després que 'Ok diario' destapés el cas. El PP en demana la dimissió.

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirma que "correspon" a Cifuentes "prendre la decisió que consideri en consciència del que ha de fer"; i l'exministre d'Exteriors, José Manuel García-Margallo, assegura que, si ell fos en el lloc de la presidenta, actuaria pensant en el partit encara que es considerés "innocent".

A la tarda es fa públic, a més, que el sindicat Alternativa Sindical de Policia (ASP) ha interposat una denúncia davant la fiscalia per tal que investigui la presumpte "trama" que va permetre la titulació de diferents comandaments del cos policial a través d'un grau de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid, el mateix centre denunciat davant del ministeri públic pel màster de Cifuentes.

Una nova exclusiva d''Eldiario.es' treu a la llum que el "postgrau a Harvard" de Pablo Casado va ser en realitat un curs de quatre dies a Aravaca (Madrid).

13 d'abril: Rajoy torna a donar suport a la presidenta regional

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, demana a Cristina Cifuentes que prengui la "decisió que correspongui", ara que ja es coneixen molts més detalls que abans. Tot i que mostra la seva "plena confiança" en la presidenta regional, admet que hi ha "incerteses" en el cas. 'Eldiario.es' publica que Rajoy ja ha suggerit a Cifuentes que faci un pas al costat.

Poc després, la URJC suspèn el director del màster de Cifuentes i expedienta la funcionària que li va canviar les notes.

En paral·lel, 'El Confidencial' publica una investigació que acreditaria que almenys 15 diputats del Congrés haurien modificat el seu CV respecte de l'anterior legislatura, entre els quals hi ha Ana Pastor i Toni Cantó.

Podem també es veu esquitxat per l'escàndol: un diputat del partit a Galícia dimiteix perquè no té un títol d'enginyer que figura en el seu CV.

Després del degoteig de tots aquests casos, Mariano Rajoy decideix tornar a donar suport públicament a la presidenta de la Comunitat de Madrid. Amb l'argument que també hi ha casos de falsificacions en altres partits, el president del govern espanyol no veu per què Cifuentes ha de dimitir. Fonts de la Moncloa asseguren a l'ARA que no hi ha cap petició de dimissió sobre la taula.